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Blessd le estaría enviando pullas a Ryan Castro tras ser invitado en Coachella 2026

Blessd generó revuelo en redes tras lanzar una indirecta tras la presentación de Ryan Castro en Coachella 2026.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Señalan a Blessd por enviar indirectas a Ryan Castro
Blessd habría lanzado pullas a Ryan Castro tras Coachella 2026. (AFP/ Rodrigo Varela - AFP/ V Dimitrios Kambouris)

En la noche del pasado domingo 19 de abril, la cantante colombiana, Karol G tuvo su última presentación en Coachella 2026 en Indio, California, Estados Unidos.

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Su primer show fue el domingo 12 de abril y sin duda, sus dos presentaciones fueron todo un éxito, pues es la primera mujer latina en encabezar el cartel de este importante escenario musical.

Como era de esperarse, su concierto generó reacciones no solo entre los latinos, sino en los asistentes que llegaron de todas las partes del mundo para disfrutar de la música de la bichtota.

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Pero, además, una de las sorpresas de la noche es que la colombiana invitó a otros dos grandes del género, Ryan Castro y J Balvin, lo que generó reacciones.

¿Por qué se dice que Blessd está lanzando pullas tras la presentación de Ryan Castro en Coachella 2026?

Karol G invitó a dos de sus amigos, pero además a dos grandes cantantes que también han puesto el nombre de Colombia en lo más alto con su música.

Blessd enciende la polémica con supuestas indirectas a Ryan Castro
Señalan a Blessd por enviar indirectas a Ryan Castro. (AFP/ Mike Coppola)

Para muchos, esta fue una gran sorpresa y decisión debido a la energía y el talento de los paisas, pues están tan pegados que el público latino los está amando.

Sin embargo, al parecer a quien no le habría gustado que J Balvin y Ryan Castro hayan sido los invitados de Karol G en Coachella fue a Blessd, según los internautas, quienes creen que el artista le estaría tirando a uno de sus colegas o a los dos.

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¿Cuál habría sido la supuesta pulla de Bless para Ryan Castro?

Blessd habría lanzado pullas a Ryan Castro tras Coachella 2026
Blessd enciende la polémica con supuestas indirectas a Ryan Castro. (AFP/ Mireya Acierto )

De acuerdo a los internautas, quienes viralizaron el pantallazo de lo que Blessd escribió en una de sus historias, justo después de la presentación de Ryan Castro y J Balvin en Coachella, él no estaría soportando que no haya sido el invitado de Carolina.

De hecho, destacaron que la bichota presentó a Ryan como uno de los artistas que prometen ser muy grandes, por eso relacionan la pulla de Blessd, ya que dijo que “el que diga que no es el futura de Colombia, es porque le tienen rabia.

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