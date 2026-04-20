Andy Rivera sufrió percance en rodaje de video musical junto a su papá; ¿qué le pasó?

El cantante Andy Rivera mostró en redes sociales el percance que vivió junto a su padre mientras grababan un video musical.

Andy Rivera y Jhonny Rivera están en grabaciones de la canción "La vida es un ratico". (Foto Canal RCN)

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¿Qué percance sufrió Andy Rivera junto a su papá?

Andy ya se encuentra junto a su papá, Jhonny Rivera, quien llegó hace pocos días de su luna de miel con Jenny López por Europa.

Ambos artistas se encuentran rodando la canción de Andy llamada “La vida es un ratico”. En medio de la grabación, realizada en un vehículo extremo, el cantante confesó que todo había salido bien excepto por una quemadura en la nariz causada por el sol.

Los fanáticos de Andy Rivera no tardaron en enviar mensajes de aliento y bromas sobre la quemadura.

Algunos resaltaron que el sol suele ser implacable en grabaciones de larga duración y que lo esencial es que el artista mantenga su energía y entusiasmo.

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La reacción fue mayoritariamente positiva, con muestras de cariño hacia el cantante y su padre, quienes compartieron el momento como parte de la experiencia detrás de cámaras.

La canción “La vida es un ratico” representa un paso importante en la carrera de Andy, pues lo une nuevamente a su padre en un proyecto musical.

El rodaje, aunque marcado por el pequeño accidente, refleja la pasión con la que ambos trabajan y la intención de mostrar al público no solo el resultado final, sino también los retos que enfrentan en el proceso creativo.

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¿Andy Rivera terminó su relación sentimental con Xime Mua?

Andy también confesó hace unas semanas que es el único soltero que queda en su familia. Aunque aclaró que no está en búsqueda activa de romances, pues su prioridad en este momento es seguir consolidando su carrera musical, dejó abierta la posibilidad de que en algún momento llegue alguien especial a su vida.

Además de hablar sobre su soltería, Andy Rivera fue claro en señalar que no tiene planeado tener más hijos por ahora.

Explicó que la crianza en estos tiempos es un reto complejo y que, aunque no se cierra totalmente a la idea, no cree que dé ese paso.