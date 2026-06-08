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Falleció la sobrina de reconocido cantante del género urbano; tenía tan solo 5 años

Una actividad familiar terminó en tragedia y generó conmoción entre los seguidores del artista urbano.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
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| Foto: Freepik

La familia del cantante y creador de contenido Michael Flores enfrenta una lamentable situación tras la muerte de su sobrina, Laia Nazaret Dávila, de 5 años.

El hecho ocurrió el domingo 7 de junio en la Hacienda San Miguel, ubicada en Salinas, Puerto Rico, donde el artista se encontraba en la grabación de un video musical.

¿Cómo falleció la sobrina del cantante Michael Flores?

Según los primeros reportes de medios puertorriqueños, la menor se encontraba en la hacienda junto a varios familiares. En el lugar también estaba Michael Flores, quien participaba en una actividad relacionada con su carrera musical.

La información conocida indica que la niña habría estado bajo el cuidado de su abuela. En algún momento, la menor fue perdida de vista y sus familiares comenzaron a buscarla dentro de la propiedad.

Posteriormente, un primo la encontró en la piscina. La niña fue sacada del agua y recibió primeros auxilios, pero no logró sobrevivir.

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¿Qué hacía Michael Flores en el lugar de los hechos?

Michael Flores estaba en la Hacienda San Miguel durante una actividad musical. De acuerdo con la información difundida, el artista grababa un videoclip junto a la cantante urbana La Perversa, cuyo nombre real es Denise Michell.

El puertorriqueño, de 27 años, ganó popularidad en Latinoamérica tras participar en el reality La Casa de Alofoke, donde ocupó el tercer lugar. Esa exposición le permitió aumentar su presencia como creador de contenido y cantante urbano.

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| Foto: Freepik

En redes sociales también se difundió que Flores estaba realizando una transmisión en vivo en TikTok cuando escuchó gritos y suspendió el directo. Usuarios señalaron que ese habría sido el momento en el que se conoció la emergencia familiar.

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Hasta el momento, los reportes indican que la menor estaba compartiendo con familiares antes de ser encontrada en la piscina. No se han entregado conclusiones oficiales sobre la investigación.

La muerte de Laia Nazaret Dávila ha generado mensajes de solidaridad hacia Michael Flores y su familia. Seguidores del artista han expresado sus condolencias en redes sociales tras conocerse la noticia.

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