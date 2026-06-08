¿Lina Tejeiro está esperando un niño? Estas serían las razones

Lina Tejeiro sigue generando conversación en redes sociales desde que confirmó que está embarazada de su primer hijo. La actriz colombiana ha compartido algunos detalles de esta etapa con sus seguidores, aunque ha preferido mantener en reserva otros temas personales.

En medio de sus recientes publicaciones, varios usuarios comenzaron a comentar sobre el posible género del bebé, luego de que la artista hablara de algunos síntomas que ha tenido durante el embarazo.

¿Por qué Lina Tejeiro estaría esperando un niño?

La teoría de que Lina Tejeiro estaría esperando un niño surgió después de que la actriz publicara varias historias en Instagram hablando sobre los cambios que ha notado desde que está embarazada. Sus seguidores reaccionaron de inmediato y algunos relacionaron esos síntomas con experiencias propias.

Lina Tejeiro sorprende al mostrar su pancita de embarazo. (Foto/ Canal RCN)

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Entre los comentarios que recibió, varias mujeres aseguraron que habían vivido situaciones similares cuando estaban esperando un hijo varón. Por esa razón, comenzaron a decir que las señales que contó Lina podrían indicar que su bebé sería niño.

Sin embargo, hasta ahora la actriz no ha confirmado públicamente el género de su bebé. Por eso, los mensajes de sus seguidores son solo especulaciones basadas en creencias populares y experiencias personales.

¿Qué síntomas contó Lina Tejeiro en redes sociales?

Lina Tejeiro explicó que, aunque muchas personas le han dicho que se ve muy bien durante su embarazo, hay algunos cambios que no le han resultado cómodos. Uno de ellos tiene que ver con una afección en la piel alrededor de la boca.

La actriz comentó que desde el inicio del embarazo ha presentado dermatitis en la zona del bozo y la barbilla. También mencionó que ha tenido acné, situación que le ha incomodado, aunque aseguró que el resto de su rostro se mantiene bien.

Lina Tejeiro Foto | Canal RCN.

Los seguidores de la actriz comenzaron a enviarle mensajes con sus opiniones sobre el posible género del bebé. Algunos le dijeron que podría ser una niña, mientras otros insistieron en que los síntomas que ha mostrado apuntarían a un niño.

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Lina compartió parte de esos comentarios en sus historias, lo que hizo que el tema creciera entre sus fans. La conversación se centró en las señales que ella misma contó y en la interpretación que algunas madres hicieron a partir de sus propias experiencias.

A pesar de las teorías, no existe una confirmación oficial. La actriz ha sido cuidadosa con la información que comparte sobre su embarazo y por ahora no ha revelado detalles como los meses de gestación, el padre del bebé o el género del niño.