El creador de contenido y finalista de La casa de los famosos Colombia: Valentino Lázaro sigue en su gira de medios tras su salida del reality de convivencia. Esta vez, fue por iniciativa propia al podcast donde trabajó hasta poco antes de ingresar al programa.

Valentino asegura que la única manera en que él accedería a disculparse con la también modelo, es que ella antes lo haga con Karina García/ Archivo RCN

Allí, no dudaron en preguntarle sin filtro alguno sobre algunas de las situaciones más polémicas de esta temporada, entre esas, su roce con Melissa Gate cuando entró como invitada especial del Jefe durante casi una semana.

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Valentino Lázaro: ¿Cuál es su condición para pedirle disculpas a Melissa Gate?

En medio de la entrevista, le preguntaron al también bailarín si estaba dispuesto a pedirle una disculpa pública a Melissa Gate por el comportamiento que tuvo cuando ella fue invitada. Su respuesta fue contundente y además vino acompañada de una condición muy clara.

Valentino asegura que la única manera en que él accedería a disculparse con la también modelo, es que ella antes lo haga con Karina García, Altafulla, Yina Calderón y todas las personas con las que ella también ha tenido comportamientos cuestionables.

"¿Que si yo le pediría disculpas a Melissa Gate? ¿Por qué? Si ella me pide disculpas primero, le pido. Yo le pediría disculpas a Melissa Gate si ella le pide primero disculpas a Karina, si le pide disculpas a Norma, si le pide disculpas a Mateo, si le pide disculpas a toda la gente con la que se metió, a Yina, a mí, a todo el mundo; ahí sí le pedimos disculpas, claro que sí. Si ella se las pide primero a Karina García, yo se las pido", expresó Valentino.

¿Por qué Valentino Lázaro debería pedirle disculpas a Melissa Gate?

Recordemos que desde hace mucho tiempo es de conocimiento público que el bailarín y Melissa no han tenido una relación muy amistosa, pero todo empeoró luego de que la mujer saliera de La casa de los famosos Colombia y descubriera que Valentino era un fiel amigo y defensor de Karina García.

Melissa no dudó en reaccionar contra él y esto desató una enemistad que parece no tener fin. Al ella ingresar como invitada en la tercera temporada del reality de convivencia, también protagonizaron un tensionante cruce durante la dinámica de etiquetas, lo que terminó en un castigo para el influencer, quien se mantiene en NO querer arreglar las cosas con ella. Bueno, a menos que ella lo sorprenda antes con sus peticiones.

Le preguntaron al también bailarín si estaba dispuesto a pedirle una disculpa pública a Melissa Gate/ Archivo RCN