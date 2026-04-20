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Georgina Rodríguez divide opiniones tras mostrar los detalles del cumpleaños de su hija Bella

Georgina Rodríguez desató críticas en redes tras mostrar los detalles de la celebración del cumpleaños de su hija Bella.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Critican a Georgina Rodríguez por la fiesta de Bella
A Georgina Rodríguez le llueven críticas tras mostrar la fiesta de su hija Bella en redes. (Foto: AFP)

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo le celebraron el cumpleaños número 4 a su hija Bella, quien nació en Manchester, Inglaterra el 18 de abril de 2022. La fiesta con temática de las Guerreras K-pop se llevó toda la atención de los usuarios.

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¿Cómo fue la fiesta de Bella, la hija Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo?

El cumpleaños de Bella se convirtió en toda una celebración de ensueño con una temática colorida y detalles que no pasaron desapercibidos por los usuarios quienes reaccionaron de inmediato.

La pequeña cumplió cuatro años y sus padres organizaron una fiesta en el jardín de su casa en Riad, Arabia Saudita, donde todo giró en torno a un estilo inspirado en “guerreras K-pop”.

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Uno de los detalles que más destacó fue el mensaje que le dedicó Cristiano Ronaldo, públicamente expresó su cariño hacia su hija en este día especial.

Critican a Georgina Rodríguez por la fiesta de Bella
A Georgina Rodríguez le llueven críticas tras mostrar la fiesta de su hija Bella en redes. (Foto: AFP)

Pero también la fecha también estuvo cargada de emociones, ya que coincide con el recuerdo del hermano mellizo de Bella, cuya pérdida sigue siendo significativa para Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo.

¿Por qué la fiesta de la hija de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo recibió críticas?

Georgina Rodríguez compartió un video en su cuenta de TikTok donde mostró detalles previos al evento, dejando ver la decoración de la mesa del pastel, así como los espacios destinados para los invitados, tanto grandes como pequeños, además de una mesa de dulces y distintas estaciones de comida.

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Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar tras la publicación del video. Varios usuarios comenzaron a opinar sobre lo sencillo que se veía el evento, señalando la ausencia de lujos como los que suele mostrar Georgina.

Critican a Georgina Rodríguez por la fiesta de Bella
A Georgina Rodríguez le llueven críticas tras mostrar la fiesta de su hija Bella en redes. (Foto: AFP)

“Mmmm, no sé, pero a pesar de todo no se ve costoso…”, “Ella no quería eso, quería que fuera algo más infantil”, “Eso es de pobres endeudarse para pagar una fiesta costosa solo para aparentar”, fueron algunos de los comentarios.

No obstante, hubo un detalle en el video que también llamó la atención: el audio elegido para acompañarlo fue la música del reconocido tema “Colegiala”, de Rodolfo Aicardi.

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