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Madre de Yeison Jiménez cumple años: esta fue el conmovedor mensaje que recibió

Hermana de Yeison Jiménez reveló un desgarrador mensaje por el cumpleaños de su mamá, recordando el dolor de la ausencia del artista.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Madre de Yeison Jiménez cumple años y recibe conmovedor mensaje
Emotivo mensaje para la madre de Yeison Jiménez en su cumpleaños. (Foto/ Canal RCN - Freepik)

El pasado sábado 10 de enero, el cantante de música popular, Yeison Jiménez, lastimosamente perdió la vida en medio de un accidente aéreo junto a otros cinco integrantes más de su equipo.

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Mientras que sus músicos ya estaban esperando al cantante en Marinilla, destino al que él debía llegar, se enteraron de la trágica noticia de que no volverían a tocar más para el artista,

Desde la muerte de Yeison, ya han pasado tres meses y en este tiempo, han ocurrido momentos importantes para su familia, como el cumpleaños de Thaliana, su hija que cumplió el pasado 2 de marzo.

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Y, este viernes 24 de abril, el cumpleaños de su madre, quien recibió un gran mensaje de Lina Jiménez, hermana del del artista.

¿Cuál fue la publicación de la hermana de Yeison Jiménez para su mamá?

En horas de la mañana de este viernes 24 de abril, Lina, la hermana mayor de Yeison Jiménez, conmocionó a sus seguidores con una publicación que hizo por el cumpleaños de su madre.

El conmovedor mensaje que recibió la madre de Yeison Jiménez
Madre de Yeison Jiménez cumple años y recibe conmovedor mensaje. (Foto/ Freepik)

A través de su cuenta oficial de Instagram, Lina compartió un carrusel de fotos y un video de su mamá, junto a Thaliana y un pastel de cumpleaños, también, otras imágenes que tienen con el cantante y su familia.

Sin embargo, lo que rompió el corazón fue el mensaje que Lina le dedicó no solo a su madre, sino a su hermano:

“Entonces empezaron a llegar las fechas especiales como el cumpleaños de nuestra madre y recuerdo cada festejo cada risa en familia. Te extraño hermano”.

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Además, la hermana de Yeison escribió que su mamá lo llora todos los días y que no lo supero, pero que espera su reencuentro con él.

Por último, Lina le deseó el feliz cumpleaños a su mamá y le agradeció por haber luchado por ellos.

Emotivo mensaje para la madre de Yeison Jiménez en su cumpleaños
El conmovedor mensaje que recibió la madre de Yeison Jiménez. (Foto/ Canal RCN)

¿Sonia Restrepo se manifestó por el cumpleaños de su suegra?

Hasta el momento no se ha sabido nada de las redes sociales de Sonia Restrepo, ya que tiene privacidad, pero lo que se ha sabido de ella ha sido gracias a Lina o tras personas cercanas.

Lo que sí, es que la hermana de Yeison Jiménez no quiso dejar por fuera a nadie de la celebración del cumple de su mami y compartió imágenes no solo de Thaliana con la abuela, sin de Camila, hija de Sonia y también de Santiago, el menor de la familia.

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