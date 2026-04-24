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Sofía Jaramillo cuestionó las actitudes de Alejandro Estrada en La casa de los famosos; ¿qué dijo?

Sofía Jaramillo reveló un gesto de Alejandro Estrada con el que no estuvo de acuerdo en La casa de los famosos Colombia

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Sofía Jaramillo cuestionó las actitudes de Alejandro Estrada; ¿qué dijo?
Sofía Jaramillo habla de las actitudes de Alejandro Estrada / (Fotos del Canal RCN)

Sofía Jaramillo volvió a ser tema de conversación tras su aparición en un congelado de La casa de los famosos Colombia. En esta ocasión, la exparticipante del reality reveló que no está de acuerdo con algunas actitudes de los participantes.

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¿Por qué Sofía Jaramillo volvió a La casa de los famosos Colombia?

El regreso de Sofía Jaramillo al reality se dio en medio de la dinámica conocida como “Congelados”, en la que los participantes deben permanecer inmóviles mientras reciben visitas externas. Su reingreso temporal tuvo como propósito enviar mensajes directos a varios concursantes.

Uno de los momentos más comentados fue su confrontación con Mariana Zapata, a quien señaló de actuar con falta de lealtad dentro de la competencia. También se acercó a Tebi Bernal para darle “luz verde” en su relación con Alexa dentro del programa.

¿Por qué Sofía Jaramillo volvió a La casa de los famosos Colombia?
Sofía Jaramillo dio "luz verde" a Tebi y Alexa en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Además, Sofía retomó algunas posturas que ya había expresado antes de su eliminación. Por ejemplo, volvió a referirse a Campanita, señalando que, según su percepción, el tiempo confirmó lo que pensaba sobre su actitud.

También le recomendó a Juanda Caribe enfocarse más en su estrategia y tomar distancia de ciertas relaciones dentro del juego.

 

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¿Qué dijo Sofía Jaramillo tras su visita a La casa de los famosos Colombia?

Luego de su participación, Sofía Jaramillo habló sobre lo que significó regresar al programa. Explicó que había asuntos pendientes desde su salida y que su visita fue una oportunidad para expresar lo que pensaba.

¿Qué dijo Sofía Jaramillo tras su visita a La casa de los famosos Colombia?
Sofía Jaramillo visitó La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

También contó que aprovechó ese momento para decir lo que pensaba sobre lo que estaba pasando dentro de la casa y darles algunas recomendaciones a varios participantes. Después, en otras entrevistas, siguió hablando de lo ocurrido y profundizó en sus opiniones.

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¿Qué dijo Sofía Jaramillo sobre Alejandro Estrada tras La casa de los famosos Colombia?

En medio de una entrevista con La Mega, se recordó el momento en el que Valentino Lázaro y Alejandro Estrada le dijeron a Tebi Bernal que, si quería iniciar algo, lo hiciera fuera del programa y con responsabilidad afectiva. Ante esto, Tebi aseguró que no continuaría con Alexa.

Al ser consultada sobre ese episodio, Sofía Jaramillo afirmó que ese tipo de consejos pueden ser válidos entre amigos, pero cuestionó que, según su visión, deben aplicarse de manera coherente.

En ese sentido, señaló que Alejandro también debía haber tenido responsabilidad afectiva con la persona que dejó fuera del reality.

"Creo que uno debe predicar y aplicar, ¿no?", dijo.

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