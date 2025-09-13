Bruce Willis: su esposa habló sobre el rodaje que dañó su salud y marcó su vida para siempre

La trayectoria de Bruce Willis está llena de películas memorables y también sacrificios físicos que hoy adquieren un nuevo significado.

Hola, pues en medio de la promoción de su libro. Su esposa Emma reveló que en un episodio ocurrido durante la filmación de duro de matar en 1988 podría haber desencadenado una de las escuelas más dolorosas para el actor, la pérdida auditiva.

¿Un rodaje pudo cambiarle la vida a Bruce Willis para siempre?

Hoy, según ella, en una de las escenas de acción más recordadas, Bruce HP. disparó repetidamente sin utilizar protección adecuada a los oídos, y ese descuido derivó en un daño irreversible que lo acompañó durante décadas y que con el tiempo hizo pensar a su familia que sus problemas de comunicación se debían únicamente a esa lesión.

Sus hijas incluso lo mencionaban en tono de broma, convencidas de que las dificultades para seguir una charla eran culpa de los rodajes de Hollywood.

¿Cuáles fueron los primeros signos de alarma para Bruce Willis?

Hoy, lo que en un inicio parecía un simple inconveniente auditivo se transformó en algo más complejo, pues la desconexión de Bruce en las reuniones familiares, sus dificultades para mantener conversaciones fluidas y el regreso de una tartamudez superada desde la infancia fueron señales que no pudo ignorar.

Al principio las atribuyó al paso del tiempo, pero la falta de empatía y la creciente dificultad para expresar las ideas revelaron que el problema era más profundo.

Bruce Willis y la enfermedad que padece. Foto AFP: Theo Wargo

El diagnóstico llegó tras un proceso de largo y doloroso y primero se habló de afasia, pero más tarde se confirmó la demencia frontotemporal, una condición poco frecuente que suele aparecer en personas más jóvenes que en otros tipos de demencia.

Para su esposa, comprender la enfermedad fue un golpe muy difícil, pero también el inicio de un compromiso de vida como cuidador y voceras sobre la importancia de reconocer este tipo de síntomas tempranos, y confesó en su libro que la información era clave para que las familias no confundieran las señales iniciales con simples efectos de la edad.

¿Cómo enfrenta hoy la familia de Bruce Willis esta dura realidad?

Desde que la familia comunicó públicamente el estado de salud del actor en 2022, Emma se convirtió en su principal apoyo y en una voz activa que busca sensibilizar al mundo sobre la demencia frontotemporal y recientemente tomó una de las decisiones más difíciles que era trasladar a Bruce Willis a un centro de cuidados y especializados con atención médica permanente.

Bruce Willis estaría internado en un hogar de cuidado especializado. (Foto Tolga Akmen / AFP)

Aunque fue doloroso, la medida tuvo como objetivo preservar la estabilidad emocional de sus hijas pequeñas, Mabel y Evelyn, quienes lo visitan con frecuencia, al igual que sus hermanas mayores y un círculo muy cercano que se mantiene unido en torno a él. La revelación sobre el accidente en el set de duro de matar no solo abre nuevamente la conversación sobre los riesgos de las producciones cinematográficas.

Sino que también muestra como un detalle tan aparentemente menor puede marcar la vida de una persona para siempre.