Yina Calderón fue contundente a quien criticó su salud mental: "Hago lo que se me da la gana"

La empresaria Yina Calderón respondió contundente luego de que un seguidor le lanzara dura crítica.

Gisseth Beltrán García
Yina Calderón sobre estar loca
Yina Calderón respondió a seguidor que la criticó

La empresaria Yina Calderón lanzó un contundente mensaje a sus fanáticos tras crítica de un seguidor que cuestionó su salud mental.

¿Por qué fue criticada Yina Calderón?

La creadora de contenido recibió una fuerte crítica de un internauta que cuestionó su supuesto cambio luego de su salida de La casa de los famosos Colombia y aseguró que ella solo quería ganarse el fandom de la influenciadora Melissa Gate y por eso terminó aliándose con ella en la competencia.

Yina Calderón sobre su salud mental

¿Cómo reaccionó Yina Calderón tras fuerte crítica sobre su salud mental?

La exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia respondió por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde suma miles de seguidores.

"Sí he cambiado, ahora estoy peor. No se pongan a estudiarme psicológicamente porque yo ya soy un caso perdido, yo ya estoy loca, ya ni con psiquiatra, ni psicólogo, yo ya estoy mal de la cabeza y no me interesa el fandom de nadie, yo hago lo que se me da la gana", dijo.

Señaló que, por eso en La casa de los famosos Colombia ella generó tantas emociones, donde en algunas ocasiones la amaron y en otras no tanto.

"No me importa si se viene todo el mundo encima, por lo tanto, no necesito a nadie", agregó.

Yina Calderón aclaró que, ella agradece todo el apoyo que recibe de sus fanáticos, pues sabe que por ellos goza de los privilegios que tiene actualmente, pero les reiteró que ella "no tiene remedio" y que acepten que ella ya está "loca".

Yina Calderón responde a crítica sobre su salud mental

Con humor indicó que tiene 10 tuercas sueltas y que si no pudieron sus padres y sus parejas con su personalidad, menos sus seguidores, dejando en claro que no cambiará su forma de ser.

Por ahora, la empresaria sigue entreteniendo a sus fanáticos con su diverso contenido en redes sociales y entrenando para su enfrentamiento contra la barranquillera Andrea Valdiri el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en Bogotá.

Además, está enfocada en lo que será su nuevo programa de chismes, donde señaló no tendrá filtro con nadie.

