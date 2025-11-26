Hija de Karina García compartió cómo preparan la Navidad ante la ausencia de su mamá
Isabella adelanta la Navidad en casa de Karina García mientras la modelo cumple compromisos laborales.
La hija de Karina García sorprendió a sus seguidores al mostrar que la Navidad ya llegó al hogar de la modelo paisa y de Valentino, su hermanito menor.
¿Cómo celebró la hija de Karina García la Navidad ante la ausencia de su mamá?
Isabella, la hija mayor de Karina García, se adelantó a los preparativos navideños en su casa mientras su mamá cumple compromisos laborales en República Dominicana.
Aunque se sabe que pronto se reunirán tras un mes de separación, Isabella aprovechó para decorar la casa y preparar todo para la temporada de fin de año.
En un video compartido en sus redes sociales, se le ve junto a su pequeño hermano Valentino colocando adornos en el árbol de Navidad, acompañados por el manager de la modelo paisa.
Finalmente, con buñuelos en mano, Isabella Vargas dio oficialmente la bienvenida a la Navidad, mostrando su entusiasmo por las festividades que se acercan y el esperado encuentro con la modelo paisa.
¿Por qué Isabella, la hija de Karina estaba en Cali con La Jesuu?
Recientemente, se vio a Isabella compartiendo en Cali junto a La Jesuu, amiga de Karina García y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2. Aunque al parecer estaba en medio de compromisos laborales, la joven se reunió con la influencer caleña en su casa.
Además, estuvo acompañada por la empleada de La Jesuu, quien recientemente sufrió una mordida de un perro. La reunión permitió que Isabella pasara un momento cercano y divertido mientras su mamá cumple con sus compromisos profesionales.
Por otro lado, la hija de Karina también compartió con sus millones de seguidores la noticia de que su hermanito Valentino se había graduado del jardín, mostrando un emotivo video en el que se le ve feliz con su toga tras este logro.
Por ahora, solo queda esperar que Karina García termine con sus compromisos laborales y pueda reunirse con sus dos hijos, quienes ya disfrutan de la casa decorada con motivo de la Navidad.
Mientras tanto, Isabella y Valentino parecen emocionados por la llegada de las festividades de fin de año y por compartir juntos estos momentos especiales.