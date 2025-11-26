Hija de Karina García compartió cómo preparan la Navidad ante la ausencia de su mamá

La hija de Karina García sorprendió a sus seguidores al mostrar que la Navidad ya llegó al hogar de la modelo paisa y de Valentino, su hermanito menor.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Reconocida vidente hizo angustiante predicción sobre Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala

¿Cómo celebró la hija de Karina García la Navidad ante la ausencia de su mamá?

Isabella, la hija mayor de Karina García, se adelantó a los preparativos navideños en su casa mientras su mamá cumple compromisos laborales en República Dominicana.

Aunque se sabe que pronto se reunirán tras un mes de separación, Isabella aprovechó para decorar la casa y preparar todo para la temporada de fin de año.

Artículos relacionados Eugenio Derbez Murió expareja de Eugenio Derbez y mamá de Aislnn Derbez; esto se sabe

En un video compartido en sus redes sociales, se le ve junto a su pequeño hermano Valentino colocando adornos en el árbol de Navidad, acompañados por el manager de la modelo paisa.

Finalmente, con buñuelos en mano, Isabella Vargas dio oficialmente la bienvenida a la Navidad, mostrando su entusiasmo por las festividades que se acercan y el esperado encuentro con la modelo paisa.

Isabella adelantó la Navidad en casa de Karina García mientras la modelo está ausente. (Fotos: Canal RCN)

¿Por qué Isabella, la hija de Karina estaba en Cali con La Jesuu?

Recientemente, se vio a Isabella compartiendo en Cali junto a La Jesuu, amiga de Karina García y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2. Aunque al parecer estaba en medio de compromisos laborales, la joven se reunió con la influencer caleña en su casa.

Artículos relacionados Valentina Taguado El hermano de Valentina Taguado fue comparado con Dayro Moreno en la final de MasterChef, ¿por qué?

Además, estuvo acompañada por la empleada de La Jesuu, quien recientemente sufrió una mordida de un perro. La reunión permitió que Isabella pasara un momento cercano y divertido mientras su mamá cumple con sus compromisos profesionales.

Por otro lado, la hija de Karina también compartió con sus millones de seguidores la noticia de que su hermanito Valentino se había graduado del jardín, mostrando un emotivo video en el que se le ve feliz con su toga tras este logro.

Por ahora, solo queda esperar que Karina García termine con sus compromisos laborales y pueda reunirse con sus dos hijos, quienes ya disfrutan de la casa decorada con motivo de la Navidad.

Mientras tanto, Isabella y Valentino parecen emocionados por la llegada de las festividades de fin de año y por compartir juntos estos momentos especiales.