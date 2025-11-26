Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Segura respondió ante las críticas por "mantener desarreglada"

La Segura sorprendió al mostrarse al natural y hablar del caos cotidiano que vive como madre primeriza, enviando un mensaje de autenticidad a sus seguidoras.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
La Segura ya se tuneó
La Segura ya se realizó cambios físicos/Canal RCN

La Segura se dejó ver con un look completamente natural, sin producción y con ese desorden que suele acompañar las mañanas intensas.

Su intención no fue causar lástima ni mostrarse frágil, sino recordar que la maternidad no siempre se vive desde la perfección visual que muestran las redes sociales.

¿Cómo vive La Segura la maternidad en su día a día?

La Segura aprovechó para hablar sobre los cambios que ha sentido desde que asumió su rol como madre, especialmente siendo primeriza y reconoció que, aunque disfruta arreglarse y lucir impecable, la realidad es que la mayoría del tiempo está concentrada en las necesidades de su bebé, lo que hace que los peinados y el maquillaje queden en segundo plano.

La creadora contó que su jornada empieza mucho antes de lo que muchos imaginan, pues cerca de las 6 de la mañana se levantó para lactar, una tarea que se ha convertido en el punto de partida de todas sus rutinas.

Después de cumplir con esta primera demanda materna, siguió atendiendo diferentes reuniones laborales, lo que convirtió su mañana en un verdadero mar de responsabilidades.

¿Por qué La Segura decidió mostrarse al natural frente a sus seguidores?

Entre pañales, compromisos profesionales y el deseo de mantener su hogar en orden, La Segura dejó claro que su vida está lejos de ser esa imagen perfecta que a veces proyectan las plataformas digitales.

Y para ella, mostrarse despeinada o sin maquillaje es una manera de normalizar experiencias que muchas madres viven en silencio, cargando con presiones estéticas que no siempre logran cumplir.

Revelan cómo avanza La Segura luego del percance de salud que preocupó a sus fans
La Segura se mostró sin filtros, con el caos real de la maternidad y un mensaje que muchas mamás agradecieron. (Foto Canal RCN).

El propósito de su publicación no fue llamar la atención, sino enviar un mensaje de autenticidad, pues al aparecer tal como estaba sin filtros, sin retoques y sin pretender lucir impecable mostró que la maternidad trae un ritmo acelerado que no siempre permite dedicar tiempo a la apariencia física.

¿Cómo mantiene La Segura una rutina tan exigente en medio del cansancio?

A pesar del agotamiento acumulado, La Segura mostró que también hay espacio para la alegría, y en el mismo video en el que se veía desarreglada, se le vio bailando música decembrina en la sala de su casa, moviéndose con espontaneidad y demostrando que la felicidad no depende de lucir impecable, sino de conectar con los pequeños momentos.

La Segura enamora con la decoración especial para la primera navidad de su pequeño Lucca
La Segura sorprendió al mostrarse despeinada y auténtica, recordando que la maternidad también es desorden y amor. (Foto Canal RCN).

Para ella, bailar fue una forma de liberar tensiones y recordar que, aunque la rutina pueda ser agotadora, también está llena de instantes divertidos y reales.

