Mateo Varela y Norma Nivia vivieron inesperado momento con una fan

Mateo Varela y Norma Nivia, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sorprendieron en redes sociales luego de vivir un inesperado encuentro con una fan que terminó en una escena fuera de lo común y que rápidamente llamó la atención.

¿Qué sucedió en el encuentro de Norma Nivia y Mateo Varela con una seguidora?

En redes sociales comenzó a circular un video en el que se aprecia un encuentro entre la actriz Norma Nivia y el influenciador Mateo Varela con una fiel seguidora. Aunque el momento parecía tratarse de un encuentro como cualquier otro que la pareja acostumbra a tener con algunos de sus seguidores, este terminó marcado por una emotiva escena.

Fan protagoniza inesperado momento con Mateo Varela y Norma Nivia. (Foto Canal RCN).

Y es que, según se aprecia en el audiovisual, la joven que esperaba este instante con ansias no pudo evitar romper en llanto al ver a la pareja acercarse hacia ella y, entre un abrazo fuerte, dejó clara su admiración.

Así mismo, se pudo notar que, una vez logró controlar su emoción y nervios, la joven les pidió realizar algunos videos para sus redes sociales, como trends del momento y demás contenido, mientras sorprendía a la pareja con arreglos florales que había preparado especialmente para ellos.

¿Cómo reaccionaron los internautas al emotivo encuentro entre Norma Nivia y Mateo Varela con una fan?

Los internautas no tardaron en reaccionar al emotivo momento que protagonizaron Norma Nivia y Mateo Varela junto a una fan.

En los comentarios se pudo leer una ola de mensajes llenos de cariño, como “tan bella literal sería yo felicidades a nuestra influencer de confianza mereces todo lo bonito majo” y “ellos se merecen ese amor que le brindan sus fans”.

Incluso varios resaltaron la emoción de la joven al conocerlos, diciendo “qué bonito poder sentir tu emoción al conocerlos, ya te lo merecías”.

Con esto, internautas dejaron ver que el momento no solo fue especial para la fan, sino también para quienes siguen de cerca a Norma y a Mateo.