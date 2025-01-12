Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Aida Victoria impacta al exponer prueba inédita de su demanda contra su ex Juan David Tejada

Aida Victoria Merlano expuso prueba inédita de la demanda en contra de su expareja Juan David Tejada: la razón impacta.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Aida Victoria impacta al revelar la prueba inédita de su demanda contra Juan David Tejada
Aida Victoria destapa evidencia inesperada de su demanda contra Juan David Tejada. (Foto Canal RCN | Freepik).

Aida Victoria Merlano compartió un nuevo video en el que aconsejó a las madres solteras cómo actuar frente a situaciones que suelen surgir por culpa de un padre irresponsable. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la prueba inédita que mostró sobre su expareja Juan David Tejada para respaldar sus argumentos.

Artículos relacionados

¿Qué prueba inédita reveló Aida Victoria contra su ex Juan David Tejada?

En la tarde de este lunes 1 de diciembre Aida Victoria Merlano sorprendió a sus cientos de seguidores en Instagram al compartir un nuevo video, esta vez enfocado en las decisiones que una madre soltera debería tomar ante la irresponsabilidad del padre de sus hijos.

Aida Victoria Merlano se casó
Aida Victoria Merlano se casó con Juan David Tejada/Canal RCN

En medio de sus consejos, la creadora de contenido dejó en evidencia una inédita prueba con la que demostró que había demandado a su expareja Juan David Tejada, mejor conocido en redes sociales como ‘El agropecuario’, para sustentar sus palabras.

Artículos relacionados

En este documento se evidenció que la influenciadora acudió a la Secretaría de seguridad y justicia comisaría quinta de familia en Rionegro el pasado 8 de octubre para denunciar a Juan David Tejada por “vi*l3ncia en el contexto familiar”.

¿Cuál fue el mensaje que Aida Victoria Merlano le dejó a las mujeres que sufren de v1ol3nc1a por parte del padre de sus hijos?

De esta manera, con prueba en mano, Aida Victoria Merlano le aconsejó a sus seguidores madres solteras que si era víctima de v1ol3nc1a por parte del padre de sus hijos tomaran acciones y lo denunciaran ante las autoridades competentes, tal y como ella lo hizo en aquella ocasión a tal solo pocos días de haber dado a luz a su bebé.

Juan David Tejada no se ha pronunciado
Hasta el momento, Juan David Tejada no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Aida. (Foto Canal RCN)

“Si usted vive v1ol3nc1a, denuncie. Ese cuentico de: no, es que yo dejo eso en el pasado, cierro el capítulo. No, mi amor. Yo me acuerdo todavía del día en el que fui a poner la denuncia, porque yo decía: o sea, sí, casi me p3ga, pero no me dio. Y cuando me siento, y me empiezan a hacer la encuesta yo me quedó así (en shock), y ahí es cuando tú haces conciencia y dices: o sea, en todo mi post parto esta persona me violento”

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Video de Altafulla se muestra triste y le recuerdan a Karina García Altafulla

Altafulla preocupa a sus seguidores tras mostrarse triste y le piden luchar por Karina García

El video de Altafulla generó preocupación y una ola de mensajes de apoyo para que vuelva a buscar a Karina García.

Juan David Tejada rompe el silencio tras video de Aida: “He derrochado mucha plata” Aída Victoria Merlano

Juan David Tejada reapareció en redes tras reciente video de Aida: “he derrochado mucha plata”

Juan David Tejada compartió un curioso video tras las recientes declaraciones de Aida Victoria sobre los padres irresponsables.

Sara Corrales conmueve al mostrar su pancita de embarazo en un emotivo video Sara Corrales

Sara Corrales presumió su avanzada pancita de embarazo con emotivo video: “Un alma nos eligió”

Sara Corrales compartió un emotivo video en el que mostró su avanzada pancita de embarazo.

Lo más superlike

Camilo y Evaluna mostraron cómo decoraron su árbol junto a Índigo y Amaranto. Evaluna Montaner

Así luce la navidad de Camilo y Evaluna: "Con natilla y buñuelo"

Camilo y Evaluna compartieron cómo empezaron diciembre decorando el árbol en familia, junto a Índigo y Amaranto.

Ibrahim Salem habló sobre la dura advertencia que recibió La casa de los famosos

Ibrahim Salem revela detalles sobre la advertencia que cambió su vida para siempre

Lápiz Curiosidades

¿Qué significado psicológico tiene que el color favorito sea el negro?

Duelo en la actuación: se confirmó el fallecimiento de actriz tras pérdida de peso Talento internacional

Duelo en la actuación: se confirmó el fallecimiento de actriz tras pérdida de peso

Florinda Meza recordó a su difundo esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida” Talento internacional

Florinda Meza recordó a su difunto esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida”