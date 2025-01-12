Aida Victoria impacta al exponer prueba inédita de su demanda contra su ex Juan David Tejada

Aida Victoria Merlano compartió un nuevo video en el que aconsejó a las madres solteras cómo actuar frente a situaciones que suelen surgir por culpa de un padre irresponsable. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la prueba inédita que mostró sobre su expareja Juan David Tejada para respaldar sus argumentos.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Adiós a una exreina! Murió famosa modelo y presentadora tras batalla contra el cáncer

¿Qué prueba inédita reveló Aida Victoria contra su ex Juan David Tejada?

En la tarde de este lunes 1 de diciembre Aida Victoria Merlano sorprendió a sus cientos de seguidores en Instagram al compartir un nuevo video, esta vez enfocado en las decisiones que una madre soltera debería tomar ante la irresponsabilidad del padre de sus hijos.

Aida Victoria Merlano se casó con Juan David Tejada/Canal RCN

En medio de sus consejos, la creadora de contenido dejó en evidencia una inédita prueba con la que demostró que había demandado a su expareja Juan David Tejada, mejor conocido en redes sociales como ‘El agropecuario’, para sustentar sus palabras.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano: le habían detectado enfermedad degenerativa

En este documento se evidenció que la influenciadora acudió a la Secretaría de seguridad y justicia comisaría quinta de familia en Rionegro el pasado 8 de octubre para denunciar a Juan David Tejada por “vi*l3ncia en el contexto familiar”.

¿Cuál fue el mensaje que Aida Victoria Merlano le dejó a las mujeres que sufren de v1ol3nc1a por parte del padre de sus hijos?

De esta manera, con prueba en mano, Aida Victoria Merlano le aconsejó a sus seguidores madres solteras que si era víctima de v1ol3nc1a por parte del padre de sus hijos tomaran acciones y lo denunciaran ante las autoridades competentes, tal y como ella lo hizo en aquella ocasión a tal solo pocos días de haber dado a luz a su bebé.

Hasta el momento, Juan David Tejada no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Aida. (Foto Canal RCN)

“Si usted vive v1ol3nc1a, denuncie. Ese cuentico de: no, es que yo dejo eso en el pasado, cierro el capítulo. No, mi amor. Yo me acuerdo todavía del día en el que fui a poner la denuncia, porque yo decía: o sea, sí, casi me p3ga, pero no me dio. Y cuando me siento, y me empiezan a hacer la encuesta yo me quedó así (en shock), y ahí es cuando tú haces conciencia y dices: o sea, en todo mi post parto esta persona me violento”