Este es el hábito nocturno "inocente" que podría estar arruinando la salud, según nuevos estudios

La salud es de los temas que más demandan de atención, pues existen hábitos que resultan ser dañinos para el organismo y uno de ellos se presenta a la hora de dormir.

¿Cuál es el hábito común que afecta la salud a la hora de dormir y por qué?

Cada quien tiene su propia forma de dormir, aunque no todas son positivas. En ese sentido, una de las prácticas que muchos efectúan es dormir con la luz encendida, la cual puede que esté afectando el descanso como tal.

Recopilaciones de GQ consignaron que en un nuevo estudio de la American Heart Association se informó que dormir con la luz encendida no solo impacta en el descanso, sino que también tendría relación con la aparición de problemas cardiovasculares y mentales.

La luz artificial afecta la calidad del sueño | Foto de Freepik.

En la investigación, se sostuvo que la luz artificial de los bombillos a la hora de descansar configura los procesos fisiológicos del cuerpo, de modo que dan paso a los trastornos nocturnos, estrés e hinchamiento de las arterias; afecciones a las que si no se les presta atención pueden provocar serios problemas de salud.

Son muchas las personas que tienen el hábito de dormir con la luz encendida sin saber las consecuencias a futuro de lo que conlleva esta acción, razón por la que los expertos aconsejan tomarlo en cuenta en pro del organismo.

¿Cómo se determinó que dormir con la luz encendida afecta la salud?

Para llegar a las conclusiones del estudio, participaron más de 400 personas alrededor de los 50 años. Los resultados demostraron que el 17% de las personas que dormían con altas exposiciones de luz artificial presentaron problemas cardiovasculares.

Los investigadores recalcaron que lo que sucede con la luz artificial a la hora de dormir es que se vincula a los niveles de estrés en el cerebro, lo cual conduce a la inflamación de las arterias y da paso a los trastornos del sueño.

Hay que cuidar la salud a la hora de dormir | Foto de Freepik.

Adicionalmente, aparte de la iluminación, se compartieron otras variables que también pueden afectar en el sueño y la salud como tal, entre ellas el ruido, el entorno social y las condiciones socioeconómicas.