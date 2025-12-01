Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Murió el influenciador Michael Duarte en trágico accidente

El influenciador Michael Duarte falleció poco después de celebrar su noveno aniversario de bodas.

El influenciador gastronómico Michael Duarte perdió la vida tras sufrir un accidente en sus 34 años.

¿Qué se sabe de la muerte de Michael Duarte?

La familia del creador de contenido confirmó la lamentable noticia de su fallecimiento calificando el momento como un "horrible accidente", sin embargo no dieron más detalles al respecto, dejando en incertidumbre a sus fanáticos sobre lo ocurrido.

Se conoce que habría sido un accidente de tránsito tras su viaje a Texas.

"Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de nuestro querido amigo y socio Michael. Fue un gran amigo y una enorme inspiración para muchos. Lo extrañaremos muchísimo todos aquellos cuyas vidas tocó. El legado de Michael perdurará para siempre", escribieron en sus redes sociales.

Además, agradecieron a los fanáticos del influenciador por toda su amabilidad, mensajes y apoyo durante este difícil momento para ellos.

Tras la revelación, los admiradores del creador de contenido llenaron sus redes sociales de mensajes de condolencias y sentido pésame por su lamentable partida, detallando lo mucho que orarán por él para que tenga un buen descanso y cuánto lo extrañarán.

Varios de sus colegas también reaccionaron al respecto resaltando su profesionalismo y el gran ser humano que era.

¿Quién era el influenciador Michael Duarte?

El hombre nació en Calipatria, California e inició su camino gastronómico a sus 14 años de edad cuando su tío le dio la oportunidad de transferirle sus conocimientos al respecto en su restaurante.

Gracias a su talento el influenciador comenzó a compartir su talento en redes sociales, donde logró crear una gran comunidad y darse a conocer como ‘FoodWithBearHands’, logrando miles de seguidores tras enseñar recetas y dar consejos para cocinar correctamente.

El hombre estaba casado con Jessica Duarte, con quien tuvo una hija y con quien tres días antes había celebrado su novena aniversario de bodas.

La familia aprobó vender algunas colecciones de utensilios de cocina con su marca en honor a su legado y memoria, indicando que el 100% de las ganancias se donará directamente a su campaña de GoFundMe cuand ya se hayan acreditado todos los fondos.

