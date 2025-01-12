¿Quiénes son Ibrahim Salem, Alexander Ospina y Jairo Talero y por qué aspiran a entrar a La casa de los famosos Colombia?

Se aproxima una de las producciones más vistas por parte de los televidentes, la cual es La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Sin duda, la tercera temporada esperará cautivar a todos navegantes con la participación de reconocidas celebridades, quienes cautivarán con la polémica, estrategias y vivencias en la casa más famosa del país.

Artículos relacionados La casa de los famosos La prometida del Flaco Solórzano ingresará a La casa de los famosos Colombia 3: así quedaron las votaciones

Se abrieron las votaciones del séptimo grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026, una producción del Canal RCN.

Recuerda que puedes realizar las votaciones mediante la página de lacasadelosfamososcolombia.com. Entre los aspirantes del séptimo grupo, te contaremos detalles sobre: Ibrahim Salem, Alexander Ospina y Jairo Talero.

¿Quién es Ibrahim Salem, el comediante y guionista que aspira ir a La casa de los famosos Colombia?

El nombre del colombo palestino, Ibrahim Salem, se ha convertido en uno de los más resonados por parte de sus seguidores a través de las diferentes plataformas digitales al demostrarles a los televidentes su buen sentido del humor, al ser un reconocido comediante.

Él es Ibrahim Salem, aspirante del séptimo grupo de La casa de los famosos 3. | Foto: Canal RCN

Además, Ibrahim ha tenido la oportunidad de ganar importantes reconocimientos al ganarse un concurso de Stand Up Comedy en el que recibió la admiración por parte de muchos de sus seguidores.

En la actualidad, Ibrahim cuenta con más de 261 mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que comparte varios acontecimientos de su vida, en especial por fusionado la comedia con un toque “ácido”.

Si crees que Ibrahim es el candidato ideal para cautivar a las otras celebridades en caso de ingresar al reality, ¿votarías por él?

Artículos relacionados La casa de los famosos Actor de Leandro Díaz ingresará a La casa de los famosos Colombia 3: así quedaron las votaciones

¿A qué es Alexander Ospina, el influenciador que es aspirante de La casa de los famosos Colombia?

Con la edad de 40 años, nacido en Itagüí, Antioquia, él es Alexander Ospina, o más conocido como ‘Te amo hijo TV’, uno de los primeros creadores de contenido digital en adquirir gran reconocimiento a través de las diferentes plataformas digitales por demostrar su creatividad y buen sentido del humor.

Él es Alexander Ospina, aspirante del séptimo grupo de La casa de los famosos 3. | Foto: Canal RCN

Además, una de las cualidades que más han llamado la atención de Alexander es gracias a la especial manera que ha tenido para conectar con su audiencia mediante su formato digital al contar con más de 2 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

En la actualidad se encuentra enamorado, pues está en una relación sentimental. Así también, espera demostrar que su humor también puede ser crítico al momento de ingresar a la competencia, ¿votaría por él?

Artículos relacionados La casa de los famosos Luisa Cortina lanzó una fuerte advertencia previo a su participación en La casa de los famosos

¿A qué se dedica Jairo Talero, el humorista que aspira ir a La casa de los famosos Colombia?

Nacido en la ciudad de Medellín y con la edad de 41 años, él es Jairo Talero, uno de los aspirantes del séptimo grupo de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Él es Jairo Talero, aspirante del séptimo grupo de La casa de los famosos 3. | Foto: Canal RCN

Desde pequeño, Jairo se ha destacado por ser un reconocido comediante, quien ha tenido la oportunidad en demostrarle a su público que la autenticidad hace parte de su personalidad, en especial, por transmitir una sonrisa en su rostro. Además, cuenta con más de 27 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Sin duda, Jairo ha revelado que uno de sus mayores poderes en la casa más famosa del país sería la “invisibilidad” para así poder crear estrategias en caso de ingresar a la competencia, ¿crees que es candidato ideal para ir a la competencia?

¿Qué proceso debes seguir para elegir a tu aspirante preferido?

Sin duda, ya se han revelado seis participantes que harán parte de La Casa de los Famosos Colombia 3.

Las votaciones estarán disponibles hasta el domingo 7 de diciembre a las 4:00 p. m. El nombre del séptimo habitante se anunciará ese mismo día a las 7:00 p. m. en Noticias RCN.

A continuación, te explicaremos qué procesos debes llevar a cabo para votar por tu aspirante preferido para que haga parte de la competencia: