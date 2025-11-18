Luisa Cortina lanzó una fuerte advertencia previo a su participación en La casa de los famosos
Luisa Cortina, la nueva habitante de La casa de los famosos Colombia, se sinceró respecto a lo que se viene en los próximos meses.
Luisa Cortina, quien logró unirse al grupo de participantes confirmados de La casa de los famosos Colombia 2026, recientemente rompió el silencio en redes sociales y expresó su posición tras resultar ganadora en este cuarto grupo de aspirantes.
¿Qué dijo Luisa Cortina tras convertirse en la nueva participante de La casa de los famosos Colombia 2026?
Tras obtener el puntaje más alto en las votaciones, la creadora de contenido compartió una publicación en su cuenta de Instagram en donde celebró este importante logro que la llevó a ser una de las participantes de esta tercera temporada.
"Hoy, ya más descansada, menos abrumada y mucho más feliz, puedo decir algo con certeza: ayer todavía no me lo creía. Yo tenía mi objetivo claro y sabía exactamente cómo quería alcanzarlo; con honestidad, con trabajo duro y con contacto real con la gente", fueron las palabras que la mujer agregó a la descripción del post que rápidamente alcanzó cientos de 'corazones'.
De acuerdo con las primeras declaraciones de la influenciadora colombiana, en ocasiones es fácil subestimar a los contrincantes, ya sea por desconocimiento o por ego, sin embargo, en su caso, nunca las subestimó, pues desde su punto de vista fueron competidoras dignas.
Más adelante, la participante elegida por el público, no perdió la oportunidad para lanzar una pulla en contra de las exaspirantes, dejando claro que, ella sí las respeto, esto para hacer referencia a quienes fueron sus compañeras en este grupo, "¿Que quizá no jugaron como debían? Puede ser… pero nada me consta, así que eso se queda en el domingo 16 de noviembre del 2025.", agregó.
¿Cómo reaccionó Luisa Cortina tras ser elegida por el público como nueva participante de La casa de los famosos Colombia 2026?
Hoy, a días de haberse confirmado su participación en el reality de convivencia, la creadora digital se mostró satisfecha por el trabajo que hizo, pues aseguró que esta victoria en las votaciones se las ganó a pulso.
Así mismo, Cortina no dudó en advertir que está más que lista para esta etapa que se aproxima, para la cual, según lo comentó, nació lista, además, señaló con firmeza la siguiente frase que es apenas un abrebocas de lo que se viene el próximo año, "Y como dicen por ahí; el que tenga miedo a m0rir, que no nazca", concluyó.