Karola, mejor amiga de Emiro Navarro, rompió en llanto tras no trabajar más en República Dominicana

La influencer Karola, mejor amiga de Emiro Navarro, apareció en sus redes llorando.

¿Qué sucedió con Karola en República Dominicana?

Meses atrás, Karola arribó a República Dominicana para ser parte de una propuesta de convivencia, parecida a La casa de los famosos Colombia, y fue tanto el impacto que tuvo que le ofrecieron quedarse en el país extranjero.

La creadora de contenido no dudó en compartir la noticia de que se iba a quedar en República Dominicana, pero resulta que tenía un trabajo en una propuesta de conversación colombiana de Dímelo King.

Karola se encuentra en República Dominicana | Foto del Canal RCN.

Karola generó descontento porque algunos decían que se fue del país que le dio oportunidades, mientras que, otros la apoyaron para que siguiera sus sueños.

Pues bien, entre lo más nuevo, la influenciadora rompió en llanto porque ya no va a trabajar más en República Dominicana.

¿Cómo apareció Karola llorando?

Mediante una historia de Instagram a blanco y negro, la mejor amiga de Emiro Navarro se sinceró con los internautas y lloró.

Son muchas las incógnitas que hay acerca de por qué Karola ya no laborará en el país del Caribe, además de que también se pregunta si volverá con Dímero King en Colombia.

Todo parece indicar que Karola volverá a Colombia | Foto de Buen día, Colombia.

Mientras se va desenvolviendo la situación, Karola expresó que ella no quería ponerse a llorar, pero lo lograron y así lo demostró en video.

"Yo no quería hacer historias llorando, re lo juro, no quiero que me vean llorando, pero obviamente yo he llorado porque ustedes saben que soy llorona... Quería decirles que de verdad son lágrimas de mucha felicidad también en el fondo, porque yo pude llegar a algo que me había propuesto en algún momento en mi vida, que yo había soñado, lo logré, lo hice, por eso realmente estoy agradecida", recalcó Karola.

No obstante, en redes sociales se mantiene en debate, pues se leen postura en las que dicen que no entienden por qué se fue del país, a la vez que algunos no quieren volverla a ver trabajando al lado de Dímelo King.