Elizabeth Loaiza revela lo más costoso e innecesario que ha comparado en su vida: valió 200 millones

Elizabeth Loaiza confesó que no volvería a invertir en estos artefactos que le hurtaron, mucho menos viviendo en Colombia.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Elizabeth Loaiza
Elizabeth Loaiza revela lo más costoso e innecesario que ha comparado en su vida | Foto del Canal RCN.

La influenciadora y empresaria Elizabeth Loaiza causó impresión luego de que dio a conocer lo que para ella ha sido lo más costoso e innecesario que ha comprado a lo largo de su vida.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, para interactuar con sus seguidores, Elizabeth Loaiza eligió la cuestión de qué es lo más costoso e innecesario que ha comprado.

¿Qué es lo más costoso e innecesario que ha comprado Elizabeth Loaiza?

Mientras se estaba arreglando, la influencer tomó la decisión de revelar su gasto más elevado, a la vez que confesó el precio que le costó.

De acuerdo con Loaiza, le parece innecesario invertir en carteras, indicó que tiempo atrás tenía una obsesión por estos accesorios. Además, comentó que se las hurtaron y perdió mucho dinero.

Elizabeth Loaiza
Elizabeth Loaiza se sumó a la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram | Foto del Canal RCN.

"Lo más costoso e innecesario que compré durante toda mi vida y que se me rob4ron el año pasado fue la colección de carteras, yo era amante a las carteras. Hoy en día viviendo en Colombia no compraría carteras finas ni costosas", expresó.

¿Cuál fue la millonaria cartera que llegó a comprar Elizabeth Loaiza?

Elizabeth Loaiza contó más, pues a su mente vinieron los recuerdos de cuando le hicieron una entrevista y en ese entonces tenía una cartera de una reconocida marca, cuya producción era de cuero de avestruz.

Lo asombroso fue cuando relató que ese artefacto le costó la preponderante suma de 200 millones de pesos colombianos.

"Costaba aproximadamente 200 millones de pesos y yo creo que esa era la (cartera) más costosa que tenía... Creo que son cosas innecesarias que, la verdad, a mí que soy como medio hippie me encanta andar con mochilas, carteras artesanales y cosas así", concluyó.

¿Elizabeth Loaiza va para La casa de los famosos Colombia 2026?

Elizabeth Loaiza fue aspirante a La casa de los famosos Colombia 2025, concursó para obtener votos y no logró ser parte de la segunda temporada del reality del Canal RCN.

Respecto a la tercera temporada, que se estrena en 2026, la influenciadora dijo que participaría, pero solo si entra directo y no a través de las votaciones en la plataforma interactiva.

La casa de los famosos Colombia
La casa de los famosos Colombia 3 se estrena en 2026 | Foto del Canal RCN.
