Laura Tobón sorprendió a Lucca con una broma navideña y su reacción derritió a todos

La reconocida presentadora Laura Tobón enterneció a sus cientos de seguidores al realizarle una divertida broma navideña a su pequeño hijo Lucca, pues la reacción del menor se llevó toda la atención de los internautas.

¿Cuál fue la broma navideña de Laura Tobón a su hijo Lucca?

Laura Tobón compartió un divertido momento que protagonizó su pequeño hijo Lucca tras ser parte de una broma navideña que ella misma le preparó.

En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una gran comunidad de seguidores, la presentadora mostró cómo, con ayuda de un elfo al que llamaron Pepito, organizó todo para hacerle creer al niño que el muñeco le había rayado la cara con marcador mientras dormía.

Fenómeno del elfo en la Navidad/Freepik

La mejor parte fue la reacción de Lucca. Al mirarse en el espejo y notar que tenía bigotes dibujados, decidió buscar al responsable, llevándose la sorpresa de que el elfo era el culpable. Luego corrió a contarle a su papá lo ocurrido para llevarlo hasta el lugar donde estaba el muñeco.

“El elfo me pintó, mis amigos me van a decir qué está pasando con mis bigotes. ¿Dónde está papi? El elfo loco me pintó”, dijo el pequeño entre risas y confusión.

Vale la pena destacar que esta tradición surgió en Estados Unidos y poco a poco ha sido implementada en otras partes del mundo.

En Colombia, varias familias del mundo del entretenimiento lo han ido practicando con sus hijos para que esta época del año sea aún más divertida y especial para ellos.

¿Cómo reaccionaron los fans de Laura Tobón a la broma que le hizo a su hijo?

Los fans de Laura Tobón quedaron encantados con la inocente reacción de Lucca frente a la broma navideña que le hizo su mamá, y no dudaron en expresarlo.

Regalos para Navidad. (Foto Freepik)

Para muchos, su ternura lo convirtió en el protagonista absoluto del momento, destacando lo bello de su inocencia y su capacidad de asombrarse con lo más simple.

Entre risas y elogios, varios seguidores comentaron que el pequeño es “todo lo que está bien en la vida”, mientras otros no superaban la “carita” con la que descubrió que el travieso elfo había sido el responsable.