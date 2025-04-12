Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Laura Tobón sorprendió a Lucca con una broma navideña y su reacción derritió a todos

Laura Tobón realizó una broma navideña a su hijo Lucca que terminó convirtiéndose en el momento más tierno de la temporada.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La travesura navideña de Laura Tobón que derritió con la reacción de Lucca
La travesura navideña de Laura Tobón que derritió con la reacción de Lucca. (Foto AFP: Jason Merritt | Freepik).

La reconocida presentadora Laura Tobón enterneció a sus cientos de seguidores al realizarle una divertida broma navideña a su pequeño hijo Lucca, pues la reacción del menor se llevó toda la atención de los internautas.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la broma navideña de Laura Tobón a su hijo Lucca?

Laura Tobón compartió un divertido momento que protagonizó su pequeño hijo Lucca tras ser parte de una broma navideña que ella misma le preparó.

En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una gran comunidad de seguidores, la presentadora mostró cómo, con ayuda de un elfo al que llamaron Pepito, organizó todo para hacerle creer al niño que el muñeco le había rayado la cara con marcador mientras dormía.

Broma del elfo en Navidad
Fenómeno del elfo en la Navidad/Freepik

La mejor parte fue la reacción de Lucca. Al mirarse en el espejo y notar que tenía bigotes dibujados, decidió buscar al responsable, llevándose la sorpresa de que el elfo era el culpable. Luego corrió a contarle a su papá lo ocurrido para llevarlo hasta el lugar donde estaba el muñeco.

Artículos relacionados

“El elfo me pintó, mis amigos me van a decir qué está pasando con mis bigotes. ¿Dónde está papi? El elfo loco me pintó”, dijo el pequeño entre risas y confusión.

Vale la pena destacar que esta tradición surgió en Estados Unidos y poco a poco ha sido implementada en otras partes del mundo.

En Colombia, varias familias del mundo del entretenimiento lo han ido practicando con sus hijos para que esta época del año sea aún más divertida y especial para ellos.

¿Cómo reaccionaron los fans de Laura Tobón a la broma que le hizo a su hijo?

Los fans de Laura Tobón quedaron encantados con la inocente reacción de Lucca frente a la broma navideña que le hizo su mamá, y no dudaron en expresarlo.

Regalos bajo el árbol
Regalos para Navidad. (Foto Freepik)

Para muchos, su ternura lo convirtió en el protagonista absoluto del momento, destacando lo bello de su inocencia y su capacidad de asombrarse con lo más simple.

Artículos relacionados

Entre risas y elogios, varios seguidores comentaron que el pequeño es “todo lo que está bien en la vida”, mientras otros no superaban la “carita” con la que descubrió que el travieso elfo había sido el responsable.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ornella Sierra desata rumores de embarazo con inesperado “yo te esperaba” Ornella Sierra

Ornella Sierra despertó sospechas de embarazo tras curiosa publicación: “yo te esperaba”

Tras pocos días de haber presentado a su novio, Ornella Sierra compartió curiosa publicación que avivó rumores de embarazo.

Cintia Cossio sobre cómo cría a su hijo mayor en ¿Qué hay pa' dañar? Cintia Cossio

Cintia Cossio sorprende al hablar de la educación de su hijo mayor: “Cuando uno es un levantado”

Cintia Cossio reveló cómo educa a su hijo mayor para que sea responsable y con buenos principios.

Violeta Bergonzi recibe cientos de elogios por su figura y belleza Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi generó furor en redes tras mostrar un curioso video: “Divina como siempre”

Violeta Bergonzi causó impacto al mostrar su look y su figura en un video que despertó todo tipo de elogios.

Lo más superlike

Pol Deportes sorprende narrando desde un cerro la Final de la Copa Libertadores Viral

Pol Deportes, la historia del adolescente que conquistó la TV con su talento narrando fútbol

El joven peruano de 15 años pasó de narrar la final de la Copa Libertadores en un cerro a debutar en TV nacional.

Valentina Taguado huele a Cintia Cossio. Valentina Taguado

¿A qué huele Cintia Cossio? Valentina Taguado sorprendió con su veredicto en ¿Qué hay pa' dañar?

Jessi Uribe mostró el gigantesco clóset de Paola Jara y sus más de 70 pares de zapatos. Paola Jara

El lujoso clóset de Paola Jara sorprendió a fans: "¡No tiene nadita que ponerse!"

Corona de adviento Navidad

¿Qué es la corona de adviento y cómo hacerla?

Dua Lipa sorprende a su público mexicano. Dua Lipa

Dua Lipa conquistó Ciudad de México al cantar junto a Maná, ¿Cuál fue la canción elegida?