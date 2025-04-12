Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W reveló los curiosos regalos de Navidad que pidieron sus hijos

Luisa Fernanda W reveló cuáles fueron los curiosos regalos que sus hijos incluyeron en su lista de Navidad.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Los hijos de Luisa Fernanda W sorprendieron con sus curiosos pedidos de Navidad
Los hijos de Luisa Fernanda W sorprendieron con sus curiosos pedidos de Navidad. (Foto AFP: Jason Koerner).

La reconocida creadora de contenido colombiana Luisa Fernanda W sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar cuáles eran los regalos que sus hijos Domenic y Máximo pidieron a Santa Claus y el niño Dios, pues su sencillez se llevó toda la atención.

¿Qué pidieron de Navidad los hijos de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

En un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Luisa Fernanda W evidenció los pedidos de Navidad de sus dos hijos producto de su relación con el cantante popular Pipe Bueno.

Así sorprendieron los hijos de Luisa Fernanda W con sus pedidos navideños
Así sorprendieron los hijos de Luisa Fernanda W con sus pedidos navideños. (Foto Canal RCN).

Y es que, aunque los menores han crecido en medio de lujos y una calidad de vida bastante cómoda sorprendieron con su sencilles al momento de pedir sus regalos para Navidad.

Por un lado, Máximo, el mayor, manifestó que quería un dinosaurio T-Rex, una bicicleta y un rompecabezas, mientras que Domenic manifestó que al igual que su hermano quería un dinosaurio y también un robot.

Según mencionó Luisa Fernanda W en su casa se ha implementado como tradición navideña que sus hijos escriban sus peticiones en cartas para dejarlas en el árbol de Navidad y que Santa Claus las recoja para llevarle sus regalos, algo que en los hogares colombianos suele practicarse desde hace varios años.

¿En dónde pasarán Navidad Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

Vale la pena recordar que Luisa Fernanda W y Pipe Bueno tomaron la decisión de radicarse en México hace pocos meses debido a compromisos laborales, por lo que desde entonces viven en el país azteca junto a sus hijos.

Los peculiares regalos que los hijos de Luisa Fernanda W quieren esta Navidad
Los peculiares regalos que los hijos de Luisa Fernanda W quieren esta Navidad. (Foto Canal RCN).

Por esta razón muchos de sus seguidores se mostraron interesados en saber en qué país pasarían las festividades decembrinas teniendo en cuenta que toda la familia de los dos se encuentra en Colombia.

Sin embargo, hasta el momento ni Luisa Fernanda W, ni Pipe Bueno, se han referido públicamente a este tema por lo que se desconoce si planean pasar estas festividades en su nuevo hogar o si viajarán a su país de origen.

