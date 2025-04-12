Ana María Estupiñán mostró su “babymoon” en Cartagena: ¡Último viaje siendo dos!

Ana María Estupiñán y su esposo, el empresario colombo-sueco Mattias Bylin hicieron una pausa en su rutina para vivir una experiencia íntima y significativa en Cartagena, viaje que la actriz describió como su “babymoon”, un concepto que cada vez cobra más fuerza entre quienes se preparan para recibir a un nuevo integrante en la familia.

A través de un video, la pareja dejó ver cómo esta escapada se convirtió en un recuerdo inolvidable en medio del proceso de gestación.

¿Qué significa realmente una “babymoon”?

Se trata de un viaje previo al nacimiento del bebé, similar a una luna de miel, pero centrado en la conexión de la pareja antes de la llegada del nuevo miembro del hogar.

Generalmente, se recomienda realizarlo durante el segundo trimestre del embarazo, un periodo en el que las molestias iniciales han disminuido y el cuerpo aún no afronta las incomodidades del final de la gestación.

Para muchos padres, este tipo de viaje se convierte en una oportunidad para disfrutar de un tiempo exclusivo, planear el futuro y recargar energías antes del nacimiento.

¿Cómo vivieron Ana María y Mattias su viaje a Cartagena?

El video que compartieron deja ver la esencia de su experiencia, días de tranquilidad, paisajes cálidos y momentos llenos de ternura, las imágenes muestran a la pareja saliendo del hotel para disfrutar de una cena romántica, así como planos del lujoso cuarto en el que se hospedaron, un espacio que se prestaba para el descanso absoluto.

Ana María Estupiñán reveló detalles de su embarazo en un video junto a Mattias. /Canal RCN

También aparecen escenas de una tarde en la playa y se alcanza a notar la barriguita de Ana María mientras camina junto al mar.

¿Por qué este viaje ha causado tanta emoción entre los seguidores de Ana María Estupiñán y Mattias?

Ana María ha permitido que sus fans sean testigos de la evolución de su embarazo con naturalidad y serenidad, la “babymoon” representó para muchos un recordatorio de la importancia de hacer pausas significativas en medio de la vida acelerada.

Ana María Estupiñán nombrará a su bebé Emmanuel/Canal RCN

Este viaje no solo marcó un momento especial para la pareja, sino que también se convirtió en un homenaje al amor, al crecimiento familiar y a la evolución de su relación.