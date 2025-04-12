La IA crea video de Yina Calderón embarazada con un hombre y se hace viral: "Merece un hijo"
La IA mostró el aspecto que tendría Yina Calderón dado el caso en el que quedara embarazada y los comentarios no se hicieron esperar.
La empresaria de fajas Yina Calderón anunció que vuelve a Colombia tras estar un mes en República Dominicana. La noticia generó comentarios de todo tipo, pues la exparticipante de La casa de los famosos es una mujer que así como tiene apoyo, también hay otros que no la quieren.
¿Por qué Yina Calderón está siendo involucrada con un hombre?
Yina Calderón dio para hablar en República Dominicana, siendo algo controversial el hecho de que se involucró con un hombre.
Sí, Yina Calderón se acercó al creador de contenido puertorriqueño Asaf. A partir de ello, empezaron a haber especulaciones de por qué se involucraron y si podría haber algo más que una amistad entre ellos dos.
Como la polémica influencer se devuelve a Colombia, al parecer, Asaf la va a visitar y además podrían llegar a pasar Año Nuevo juntos. Al puertorriqueño no lo dejan de interrogar respecto a lo que siente por Calderón e incluso hasta los internautas hicieron un video de la colombiana con Asaf juntos.
¿Cuál es el video de la IA de Yina Calderón embarazada?
Una vez más, la inteligencia artificial (IA) hizo de las suyas. En esta oportunidad, crearon un video en el que Yina Calderón aparece en embarazo en distintas imágenes, además de que también supuestamente estaría Asaf acompañándola.
Este es el clip creado con IA de Yina Calderón embarazada:
Y es que los internautas asombraron, pues en el video se leen comentarios de apoyo diciendo que Yina Calderón sería una buena mamá y merece ser feliz.
Varias de las posturas que se interpretan en la red social TikTok son: "Ella merece tener un hijo y ser feliz", "Dios mío, sería una excelente madre", "De verdad que se pasaron", "Es mentira, déjenla en paz", "Ojalá sea así".
¿Por qué Yina Calderón vuelve a Colombia?
Yina Calderón dio a conocer que vuelve a Colombia porque tiene asuntos con su empresa de fajas, además expresó que extraña el "show" del país que la vio nacer.
En adición, semanas atrás reveló que supuestamente en 2026 estará en un nuevo reality, que sería por el que siempre ha trabajado.