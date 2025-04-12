Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La IA crea video de Yina Calderón embarazada con un hombre y se hace viral: "Merece un hijo"

La IA mostró el aspecto que tendría Yina Calderón dado el caso en el que quedara embarazada y los comentarios no se hicieron esperar.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón, embarazo
La IA crea video de Yina Calderón embarazada con un hombre y se hace viral | Foto del Canal RCN y Freepik.

La empresaria de fajas Yina Calderón anunció que vuelve a Colombia tras estar un mes en República Dominicana. La noticia generó comentarios de todo tipo, pues la exparticipante de La casa de los famosos es una mujer que así como tiene apoyo, también hay otros que no la quieren.

Artículos relacionados

¿Por qué Yina Calderón está siendo involucrada con un hombre?

Yina Calderón dio para hablar en República Dominicana, siendo algo controversial el hecho de que se involucró con un hombre.

Sí, Yina Calderón se acercó al creador de contenido puertorriqueño Asaf. A partir de ello, empezaron a haber especulaciones de por qué se involucraron y si podría haber algo más que una amistad entre ellos dos.

Como la polémica influencer se devuelve a Colombia, al parecer, Asaf la va a visitar y además podrían llegar a pasar Año Nuevo juntos. Al puertorriqueño no lo dejan de interrogar respecto a lo que siente por Calderón e incluso hasta los internautas hicieron un video de la colombiana con Asaf juntos.

Yina Calderón
Yina Calderón no es de intermedios: o la quieren o no | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Cuál es el video de la IA de Yina Calderón embarazada?

Una vez más, la inteligencia artificial (IA) hizo de las suyas. En esta oportunidad, crearon un video en el que Yina Calderón aparece en embarazo en distintas imágenes, además de que también supuestamente estaría Asaf acompañándola.

Este es el clip creado con IA de Yina Calderón embarazada:

Y es que los internautas asombraron, pues en el video se leen comentarios de apoyo diciendo que Yina Calderón sería una buena mamá y merece ser feliz.

Varias de las posturas que se interpretan en la red social TikTok son: "Ella merece tener un hijo y ser feliz", "Dios mío, sería una excelente madre", "De verdad que se pasaron", "Es mentira, déjenla en paz", "Ojalá sea así".

¿Por qué Yina Calderón vuelve a Colombia?

Yina Calderón dio a conocer que vuelve a Colombia porque tiene asuntos con su empresa de fajas, además expresó que extraña el "show" del país que la vio nacer.

Artículos relacionados

En adición, semanas atrás reveló que supuestamente en 2026 estará en un nuevo reality, que sería por el que siempre ha trabajado.

Yina Calderón
Yina Calderón revienta tras confirmar que vuelve a Colombia y deja República Dominicana | Foto del Canal RCN y Freepik.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hijo de Giovanny Ayala dio sus primeras palabras tras su liberación: esto dijo Talento nacional

Hijo de Giovanny Ayala dio sus primeras palabras tras su liberación: esto dijo

Hijo de Giovanny Ayala compartió sus primeras palabras tras ser liberado luego de dos semanas desaparecido con su mánager.

Daniela Álvarez emociona a sus seguidores. Daniella Álvarez

Daniela Álvarez sorprendió al celebrar el Día Mundial de la Discapacidad con un emotivo detalle

Daniela Álvarez celebró el Día Mundial de la Discapacidad con un gesto que inspiró y conmovió a sus seguidores en redes sociales.

Elizabeth Loaiza Elizabeth Loaiza

Elizabeth Loaiza revela lo más costoso e innecesario que ha comparado en su vida: valió 200 millones

Elizabeth Loaiza confesó que no volvería a invertir en estos artefactos que le hurtaron, mucho menos viviendo en Colombia.

Lo más superlike

Blessd antes de ser famoso Blessd

Blessd impacta al hacer confesión con foto suya del pasado: "Los traumas se heredan"

¿Irreconocible? Blessd desempolvó imagen de cuando no tenía dinero y sorprende al hacer revelación de aquella época.

Corona de adviento Navidad

¿Qué es la corona de adviento y cómo hacerla?

Mapache Viral

VIRAL | Mapache se entrometió en una licorera y quedó borracho en el piso; le tomaron foto

Taliana Vargas Producciones RCN

Reaparece Taliana Vargas por emisión de Chepe Fortuna en Canal RCN: fans no superan cómo luce hoy

Dua Lipa sorprende a su público mexicano. Dua Lipa

Dua Lipa conquistó Ciudad de México al cantar junto a Maná, ¿Cuál fue la canción elegida?