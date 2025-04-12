Miguel Ayala hizo estremecedora confesión de lo que vivió mientras estuvo desaparecido

La familia de los jóvenes Miguel Ayala y Nicolás Pantoja recuperaron su tranquilidad el pasado 2 de diciembre cuando recibieron la noticia de sus rescates por parte del Gaula de la Policía.

Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, rompió el silencio tras su rescate

Miguel Ayala decidió romper su silencio en las últimas horas de todo lo que vivió en los más de 14 días que estuvo privado de su libertad.

El joven cantante de 23 años decidió lanzar un comunicado en sus redes sociales en donde primero, les agradeció a todas las personas que estuvieron pendientes de su caso y lo incluyeron en sus oraciones.

Quiero agradecer de todo corazón a cada una de las personas que me tuvieron presente en sus oraciones durante los días más difíciles de mi vida.

El hijo de Giovanny Ayala aseguró que pasó por los peores días de su vida junto a su amigo Nicolás, revelando que solo su fe fue lo único que lo hizo mantenerse fuerte durante su secuestro.

¿Qué reveló Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala de lo que vivió secuestrado?

Miguel Ayala confesó que todavía sigue en shock tras todo lo sucedido en las últimas semanas, en donde llegó a pensar lo peor y por eso mismo, siente que sigue en un sueño.

El joven artista dejó claro que tiene que recuperarse a nivel físico y emocional tras lo que vivió, pero aseguró que después de esto volverá con más fuerza a retomar su carrera.

En este momento estoy procesando todo lo que pasó. Necesito un tiempo de tranquilidad para asimilarlo, pero pronto volveré con todas las ganas y la fuerza que siempre me ha caracterizado.

El joven aseguró que, de manera curiosa allá en el campamento en donde estuvo encerrado en medio de la nada, la energía de sus seres queridos y de todas las personas que lo pusieron en oración era tan fuerte que la sentía.

Gracias por cada mensaje, cada palabra y cada oración. Aunque no podía leerlos, sentía su energía y su apoyo. Prometo responderles a todos cuando esté más calmado.

¿Qué mensaje les envió Miguel Ayala a sus familiares tras su secuestro?

Miguel aseguró que muchas veces le preguntaron por los bienes que tenía su familia y que de no colaborar su familia podría pasar lo más grave. Sin embargo, asegura que su fe fue más grande y aunque el miedo era constante, siempre supo que los rescatarían.

Por eso, expresó su gratitud con la Policía Nacional, el Gaula y todas las personas que hicieron posible su rescate y el de su amigo.

Mi gratitud eterna a la Policía Nacional, al Gaula y al Comando Jungla, que nunca se rindieron y trabajaron sin descanso hasta vernos de regreso. Su labor es invaluable.