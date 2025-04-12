Yaya Muñoz arremete contra La Suprema: “Solo le gustan los futbolistas y la plata”

Luego de que La Suprema y Brahian Palacios hicieran pública su relación, múltiples opiniones se han compartido en redes sociales. Una de ellas fue la de Yaya Muñoz, participante de La casa de los famosos 2, quien desató una ola de reacciones al expresar lo que pensaba sobre La Suprema.

¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre La Suprema?

La situación se dio el 3 de diciembre, cuando Valentino Lázaro destacó que La Suprema había oficializado su relación con Brahian Palacios a través de una publicación en redes sociales. Durante ese intercambio, Yaya comentó que la influencer ciertos intereses marcados.

“A ella como que le gustan los futbolistas. Siente la plata, el dinero… Siente la amplitud”, dijo.

La presentadora cuestionó las anteriores relaciones de La Suprema y, al finalizar, defendió su punto de vista destacando que le daba igual si la criticaban una vez más por sus palabras. El comentario, hecho en un tono espontáneo, llamó la atención por su contundencia.

¿Qué comentarios recibió Yaya Muñoz sobre su afirmación de La Suprema?

Más adelante, surgieron comentarios sobre sus afirmaciones. En vivo, un fanático le dijo que prefería estar con futbolistas y viajar por el mundo, antes que mantener una relación bajo un esquema de “50/50”, referenciando la forma en que Yaya y su pareja, Jose Rodríguez, dividen los gastos.

Frente a esto, la presentadora respondió que, en algunas ocasiones, ya había aclarado cómo se dividen los gastos en su hogar y que no lo iba a hacer nuevamente. En adición, defendió nuevamente su punto de vista:

“Yo prefiero ser la que tiene mi dinero, la que lo produce, la que lo trabaja, para no depender de un futbolista”.

Yaya Muñoz habla del 50/50 en su relación / (Foto de Buen día, Colombia)

Además, explicó que, en un futuro, cuando a la mujer se le acabe la belleza o deje atrás la etapa de los 20 a los 30, otra persona más joven podría llegar a la vida del futbolista y ocupar su lugar.

¿Qué mensaje de arrepentimiento compartió Yaya Muñoz?

Al día siguiente, el 4 de diciembre, Yaya sorprendió al ofrecer una disculpa pública a través de un video que rápidamente se viralizó en redes. Sus palabras generaron múltiples reacciones de quienes seguían el debate sobre sus comentarios hacia la influenciadora.

A través de su mensaje, explicó que, al revisar las grabaciones, sintió que la forma en que habló no representaba lo que quería expresar. Aclaró que no buscaba restar valor al trabajo de La Suprema y que su comentario solo surgió en medio de risas y la adrenalina del momento.

Yaya Muñoz pide disculpas públicas / (Foto del Canal RCN)

Pese a ello, reiteró que su intención no era reforzar la idea de que las creadoras dependen económicamente de sus parejas, pues destacó que se trata de un tema que ella misma ha enfrentado a causa de comentarios en redes sociales. Destacó su admiración por el trabajo de La Suprema y se retractó de sus comentarios.

Ante las declaraciones, los internautas reaccionaron de inmediato. Mientras algunos valoraron la sinceridad de Yaya, otros comentaron que probablemente se dio cuenta de la fuerza del fandom de La Suprema y que su comentario generó más polémica de la que esperaba.