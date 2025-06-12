Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano derrocha ternura junto a su hijo al lucir outfits formales

Aida Victoria Merlano no dudó en presumir el look de su bebé Emiliano, hasta dijo que lo deben llamar como "don Emi".

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano derrocha ternura junto a su hijo al lucir outfits formales | Foto del Canal RCN.

Aida Victoria Merlano lo volvió a hacer y enamoró junto a su pequeño hijo, Emiliano.

Desde que Aida Victoria Merlano tiene a su hijo no se cambia por nada. Cada vez que puede comparte contenido junto a su retoño y causa ternura en los internautas.

¿Cuál es el tierno video de Aida Victoria Merlano con su bebé con outfits formales?

Aunque la polémica ha estado presente en la vida de la influencer, el amor también hace eco. Esto quedó demostrado en una reciente historia que la creadora de contenido subió a su perfil de Instagram, red social en la que ya llegó a los ocho millones de seguidores acumulados.

Para esta oportunidad, la influenciadora se grabó con su bebé frente a un espejo y resumió lo guapo que se ve su retoño. Justos se encontraban en un salón.

Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano se encuentra feliz siendo mamá | Foto del Canal RCN.

"Ay, mi amor, estás guapísimo. ¿Cierto? Mi amor, hoy somos don Emi y doña Aida Victoria", expresó la costeña.

Efectivamente, Aida Victoria Merlano y Emiliano se mostraron con outfits formales y compartiendo un bello momento.

A continuación, el tierno video de la influencer con su pequeño bebé:

 

¿Qué pasó con Aida Victoria Merlano después de convertirse en mamá?

En un comienzo, Aida Victoria Merlano no había mostrado el rostro de su hijo, pero hace más de un mes decidió revelarlo.

Aida Victoria Merlano ha dicho que su etapa como madre primeriza la está aprovechando al máximo, así que ha hecho partícipes a sus seguidores que la apoyan desde años atrás.

Sin embargo, los problemas también han estado presentes. Aida Victoria Merlano tuvo a su hijo con el empresario Juan David Tejada, quien es su exesposo.

Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano he tenido diferencias con su exesposo, Juan David Tejada | Foto del Canal RCN.

La pareja terminó días después de que la creadora de contenido dio a luz. A partir de ello, comenzaron a salir a la luz verdades sobre la relación que tuvieron.

Aida Victoria confesó que Juan David la dejó sola en la crianza e incluso sostuvo que ella mantiene a su bebé económicamente, hasta el punto en el que entre lo más nuevo se conoció que la influencer demandó por alimentos al empresario conocido como 'El agropecuario'.

