Selena Gomez respondió con inesperado gesto en medio de rumores de divorcio

La relación entre Selena Gomez y Benny Blanco volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, esta vez por un gesto inesperado de la cantante que desató una ola de comentarios divididos.

Lo que comenzó como una crítica en internet terminó siendo respondido públicamente por la artista de una manera que pocos anticipaban.

¿Por qué surgieron rumores entre Selena Gomez y Benny Blanco?

En los últimos días se volvió viral un clip del productor Benny Blanco en su nuevo podcast.

Aunque el episodio no contenía ninguna declaración polémica, lo que realmente captó la atención de los usuarios fue un detalle inesperado: sus pies, que según muchos internautas, lucían visiblemente sucios frente a cámara.

El fragmento comenzó a circular masivamente en distintas plataformas y rápidamente se llenó de comentarios criticando la aparente poca higiene del productor.

Las burlas y cuestionamientos no tardaron en multiplicarse, y en tono sarcástico varios usuarios mencionaron que Selena Gomez debería “divorciarse” de él.

La polémica creció aún más porque no es la primera vez que Blanco genera debate por este tema. En ocasiones anteriores, el productor ha sido abierto al hablar sobre sus hábitos personales, asegurando que no considera necesario bañarse todos los días y que no le gusta lavarse el cabello con shampoo con frecuencia.

Esas declaraciones pasadas fueron rápidamente rescatadas por usuarios, quienes las utilizaron como argumento para reforzar las críticas actuales.

Selena Gomez respondió con inesperado gesto tras críticas a la higiene de Benny Blanco. (Foto VALERIE MACON / AFP)

¿Cómo respondió Selena Gomez?

Lejos de ignorar los comentarios, Selena Gomez decidió aparecer como invitada en el podcast de su pareja.

Durante la grabación, protagonizó un momento que sorprendió incluso a los propios presentadores.

Mientras estaba sentada en el suelo, la cantante se inclinó hacia adelante y besó el pie de Benny Blanco, que descansaba sobre una mesa.

El productor reaccionó entre risas y preguntó si a los demás les “gustaba eso”, comentario que Selena intentó frenar pidiéndole que no convirtiera el gesto en un espectáculo. Él respondió que el momento lo hizo sentir bien y expresó su cariño hacia ella.

Segundos después, la artista apoyó su rostro sobre el pie del productor, reforzando la escena que ya estaba siendo grabada y que, inevitablemente, terminaría viralizándose.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Las imágenes no tardaron en circular y generaron opiniones encontradas.

Algunos seguidores interpretaron el gesto como una muestra espontánea de amor y complicidad, mientras que otros lo calificaroncomo desagradable y cuestionaron que la cantante decidiera hacer algo así frente a las cámaras.

Varios comentarios insistieron en que el pie del productor volvía a verse sucio, reavivando las críticas sobre su higiene.

Pero la reacción fue más allá: muchos usuarios aseguraron que no podían creer que Selena hubiera hecho eso y comenzaron a pedir que el video fuera producto de inteligencia artificial. Incluso hubo quienes preguntaron directamente si la artista “estaba bien”