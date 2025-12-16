Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juan David Tejada asombra con su parecido con Emiliano tras revelar fotos: "El mini agropecuario"

Juan David Tejada sorprendió al publicar fotos de Emiliano por sus cinco meses y su parecido físico asombra a todos.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Juan David Tejada presumió a Emiliano
Juan David Tejada presumió a Emiliano. (Fotos Canal RCN y Freepik)

El nombre de Juan David Tejada, conocido como 'El agropecuario', ha ganado relevancia en el último año por su relación con Aida Victoria Merlano.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron las fotos que compartió Juan David Tejada de Emiliano?

Juan David Tejada se ha visto envuelto en toda una polémica tras su separación con la influenciadora Aida Victoria Merlano.

El empresario apareció en su cuenta de Instagram con varias fotografías junto a su hijo Emiliano, en donde se mostró bastante cariñoso.

El agropecuario se dejó ver posando junto a su hijo desde un centro comercial en donde se dejó ver encantado con él.

A pesar de todas las pruebas, los momentos difíciles que nos ha puesto la vida en el camino, vivo agradecido con Dios y la vida por este hijo hermoso.

Juan David Tejada sorprende con fuerte advertencia para Aida Victoria
Juan David Tejada se mostró junto a su hijo Emiliano. (Foto Canal RCN | Freepik).

Artículos relacionados

¿Qué palabras le dedicó Juan David Tejada a su hijo Emiliano?

Juan David junto a las emotivas fotografías de su bebé dejó un mensaje en el que habló de los malos y buenos momentos que ha tenido en el último tiempo junto a él.

El agropecuario expresó que en este último tiempo en donde ha tenido momentos retadores en su vida, solo sus hijos, en especial Emiliano han sido su gran ayuda.

Te amo Emi, que tu sonrisa siempre alegre mis momentos hijo.

Asimismo, el empresario aseguró que estaban encantado con el parecido de su hijo con él y desde ya lo bautizó como su heredero.

ES TODO UN REY Y UN GALÁN. TE AMO MI MINI AGROPECUARIO.


Asimismo, las redes sociales estallaron al asegurar que el pequeño es una fotocopia suya y que más exacto no podría ser. No obstante, algunos le comentaron que se parecía más a Aida Victoria Merlano.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

El inesperado llamado de atención de Pipe Bueno a Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W reveló el llamado de atención que recibió de Pipe Bueno

Luisa Fernanda W reveló el regaño que recibió de Pipe Bueno por una decisión que pensaba tomar sin él.

Yina Calderón, Johanna Fadul Yina Calderón

Yina Calderón no midió sus palabras para Johanna Fadul por La casa de los famosos 2026: "Agrandada"

Yina Calderón dejó claro que no simpatiza con Johanna Faul, aseguró que mostrará su verdadera cara en La casa de los famosos Colombia.

El inesperado momento en casa que Aida Victoria Merlano vivió con su pequeño hijo Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano dio detalles del accidente que tuvo su pequeño hijo en casa

Aida Victoria Merlano compartió con sus seguidores el divertido accidente que tuvo su hijo Emiliano en casa.

Lo más superlike

El mensaje de la violinista con la que relacionan a Nodal Christian Nodal

Esmeralda Camacho envía mensaje tras viralizarse rumores de romance con Christian Nodal

Esmeralda Camacho rompe el silencio ante rumores sobre Christian Nodal y su posible despido de la gira.

Novena día 6 Navidad

Novena de Aguinaldos Día 6 – 21 de diciembre: oraciones para rezar en familia

Maluma causa furor en su comunidad digital. Maluma

Maluma desempolvó un recuerdo de su juventud que enterneció las redes: "el hombre que yo más amo"

Scream Talento nacional

Él es el actor colombiano que saldrá en la exitosa franquicia de terror Scream 7

El reloj biológico del sistema inmune podría definir la severidad de un infarto. Salud

¿Por qué los infartos son más graves en la mañana?, esto dicen los expertos