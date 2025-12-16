Juan David Tejada asombra con su parecido con Emiliano tras revelar fotos: "El mini agropecuario"

El nombre de Juan David Tejada, conocido como 'El agropecuario', ha ganado relevancia en el último año por su relación con Aida Victoria Merlano.

¿Cuáles fueron las fotos que compartió Juan David Tejada de Emiliano?

Juan David Tejada se ha visto envuelto en toda una polémica tras su separación con la influenciadora Aida Victoria Merlano.

El empresario apareció en su cuenta de Instagram con varias fotografías junto a su hijo Emiliano, en donde se mostró bastante cariñoso.

El agropecuario se dejó ver posando junto a su hijo desde un centro comercial en donde se dejó ver encantado con él.

A pesar de todas las pruebas, los momentos difíciles que nos ha puesto la vida en el camino, vivo agradecido con Dios y la vida por este hijo hermoso.

Juan David Tejada se mostró junto a su hijo Emiliano. (Foto Canal RCN | Freepik).

¿Qué palabras le dedicó Juan David Tejada a su hijo Emiliano?

Juan David junto a las emotivas fotografías de su bebé dejó un mensaje en el que habló de los malos y buenos momentos que ha tenido en el último tiempo junto a él.

El agropecuario expresó que en este último tiempo en donde ha tenido momentos retadores en su vida, solo sus hijos, en especial Emiliano han sido su gran ayuda.

Te amo Emi, que tu sonrisa siempre alegre mis momentos hijo.

Asimismo, el empresario aseguró que estaban encantado con el parecido de su hijo con él y desde ya lo bautizó como su heredero.

ES TODO UN REY Y UN GALÁN. TE AMO MI MINI AGROPECUARIO.



Asimismo, las redes sociales estallaron al asegurar que el pequeño es una fotocopia suya y que más exacto no podría ser. No obstante, algunos le comentaron que se parecía más a Aida Victoria Merlano.