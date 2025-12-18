Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Greeicy Rendón divierte al reaccionar a un confuso audio: “nunca cambies, por favor”

La cantante Greeicy Rendón recibió muchos y divertidos mensajes de sus seguidores por un video en el que ella parece quedar muy confundida.

Greeicy Rendón divierte a sus fans con su reacción a un audio de doble sentido.
En su cuenta oficial de Instagram con más de 23 millones de seguidores, la reconocida y hermosa cantante caleña Greeicy Rendón publicó un interesante video suyo reaccionando a un audio muy confuso de redes sociales y, con su reacción y los gestos de su rostro, divirtiendo a sus fans.

¿Por qué Greeicy divirtió tanto al reaccionar a un confuso audio de redes?

Se trata de un audio de lo que parecen ser unas adivinanzas muy difíciles de acertar, pues parece que tienen un doble sentido.

Justamente Greeicy cayó en la broma y no acertó con ninguno de los acertijos; revelando su reacción y respuestas en un video en el que parece estar muy relajada en algún lugar de su casa, luciendo un look cómodo tanto en su cabello como en su ropa.

Lo que les pareció más gracioso a los internautas eran, de hecho, los gestos de Greeicy cuando el audio le daba la respuesta correcta de la adivinanza y ella se daba cuenta de que estaba muy alejada de esa solución. En la descripción del video, la cantante también expresa que se divirtió mucho con esta dinámica de las plataformas digitales.

¿Cómo fueron las reacciones de los fans de Greeicy a su divertido video?

Sus seguidores no se quedaron atrás y el video ya cuenta con más de 4.600 comentarios en los que sus fans no han dejado de comentarle lo mucho que les gustó y divirtió su reacción, incluso llegando a pedirle que nunca cambie esa personalidad tan característica que los ha conquistado en estos años de carrera artística, pues parece que a veces se le olvida que es famosa.

Greeicy y Mike Bahía se presentaron en el Megaland2025 ante más de 38 mil personas. (Foto Canal RCN)

Una de las famosas que le comentó fue justamente su mejor amiga, la actriz Lina Tejeiro, quien parece que terminó llena de carcajadas al ver el clip. Recordemos que estas dos famosas siempre han revelado públicamente que su sentido del humor es muy parecido y que son sus ocurrencias mutuas las que las mantienen tan cercanas.

En otros comentarios, varios internautas la defendieron y le dieron la razón con las respuestas, pues parece que estaban de acuerdo con que las soluciones de Greeicy a las adivinanzas eran más lógicas que las que daba el audio, revelando que sí es un audio con un doble sentido que confunde a la mayoría de quienes escuchen.

Greeicy muestra a Kai de perfil en una publicación llena de ternura
Greeicy (Foto: Canal RCN)
