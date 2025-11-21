Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Él es el atractivo hermano de Fátima Bosch que acapara las miradas en redes tras Miss Universo 2025

Él es Bernardo Bosch Fernández, el hermano de la Miss Universo Fátima Bosch que conquista redes por su atractivo físico.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
¿Quién es el guapo hermano de Fátima Bosch?
Todo sobre el hermano de Fátima Bosch que impacta en redes. (Foto: AFP)

Tras la victoria de Fátima Bosch en Miss Universe 2025, el nombre de su hermano mayor, Bernardo Bosch Fernández, se convirtió en tendencia en redes sociales por su atractivo físico.

Artículos relacionados

¿Quién es Bernardo Bosch Fernández, el hermano de Fátima Bosch?

Bernardo Bosch Fernández es originario de Tabasco, México. Es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Gobernanza y Comunicación Política por la George Washington University.

Con 28 años, combina su trayectoria académica con su interés por la política local, visitando comunidades vulnerables de su estado natal y participando en actividades sociales y empresariales familiares, especialmente en el sector de ganadería Brahman.

Artículos relacionados

Actualmente, Bernardo también escribe como columnista para SM Noticias, abordando temas de política, actualidad y retos sociales en México.

Luego de que su hermana Fátima se llevará la corona en el certamen de belleza más importante del mundo, mensajes de admiración, memes y comentarios de la comunidad LGBT+ destacaron su atractivo y su parecido con la Miss Universo.

¿Quién es el guapo hermano de Fátima Bosch?
Todo sobre el hermano de Fátima Bosch que impacta en redes. (Foto: AFP)

¿Por qué Bernardo, el hermano de Fátima Bosch, se lleva todas las miradas en redes tras Miss Universe?

La viralidad de las fotografías de Bernardo, el hermano mayor de Fátima Bosch se intensificó en plataformas asiáticas, donde internautas elogiaron la presencia del ingeniero en las instalaciones del certamen en Tailandia y por su carisma.

Artículos relacionados

El vínculo cercano con su hermana Fátima Bosch quedó reflejado en publicaciones y videos donde se les ve juntos celebrando su participación y triunfo, y aunque los elogios hacía Fátima eran evidentes, muchos elogios estuvieron puestos en él por su atractivo físico.

¿Quién es el guapo hermano de Fátima Bosch?
Todo sobre el hermano de Fátima Bosch que impacta en redes. (Foto: AFP)

El fenómeno creció cuando el missólogo filipino Pawee Ventura bromeó durante un video: “Me enamoro, me enamoro de tu hermano”, generando una ola de comentarios y “likes”.

Aunque Bernardo Bosch tiene pareja, su imagen fue comparada con la belleza de su hermana y recibió atención de seguidores internacionales, principalmente en Tailandia, donde se celebró el certamen internacional.

Por lo pronto, su hermana Fátima Bosch inició una apretada agenda en Tailandia, donde deberá cumplir con entrevistas, eventos oficiales y compromisos promocionales tras ganar Miss Universe 2025.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura preocupó a sus fans. La Segura

La Segura preocupó tras complicaciones médicas: “Ayuda, me siento demasiado inflamada”

La Segura preocupó a sus seguidores al revelar una inflamación en su pie izquierdo durante su recuperación médica.

Altafulla rompe el silencio y confirma que está soltero Altafulla

Altafulla rompió el silencio y confirmó si está en una relación: esto dijo

Con un video, Altafulla les reveló a sus seguidores si sigue disponible o estaría en una relación sentimental.

Paola Jara se sinceró tras haber dado a luz Paola Jara

Paola Jara sorprendió con confesión a pocos días de haber dado a luz: "Me disculpan"

La cantante Paola Jara compartió un emotivo mensaje en el que se sinceró con sus seguidores sobre momento que pasa de posparto.

Lo más superlike

La tierna foto con la que Jessi Uribe derritió a sus fans tras el nacimiento de su bebé Jessi Uribe

Jessi Uribe conmueve al presentar a su hija Emilia en un nuevo vídeo

El primer video de Jessi Uribe abrazando a su hija Emilia emocionó a miles de seguidores que celebraron junto al cantante este íntimo y tierno momento familiar.

Victoria Kjaer Theilvig, de Dinamarca, reacciona al ser coronada tras ganar la 73.ª edición de Miss Universo. Miss Universo

¿Cuáles son los países con más coronas en la historia de Miss Universo?

Fátima Bosch, Miss Universe 2025, reveló cuáles son las enfermedades que padece Miss Universo

Fátima Bosch, Miss Universe 2025, reveló cuáles son las enfermedades que padece: ¿de qué tratan?

Él es el novio de Fátima Bosch Talento internacional

¿Quién es el novio de Fátima Bosch, Miss Universo 2025? Esto se sabe

Miss Universo 2025 revela su Top 5 y deja fuera a Vanessa Pulgarín Miss Universo

Revelan el Top 5 de Miss Universo 2025 y Vanessa Pulgarín queda por fuera