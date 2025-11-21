Él es el atractivo hermano de Fátima Bosch que acapara las miradas en redes tras Miss Universo 2025

Tras la victoria de Fátima Bosch en Miss Universe 2025, el nombre de su hermano mayor, Bernardo Bosch Fernández, se convirtió en tendencia en redes sociales por su atractivo físico.

¿Quién es Bernardo Bosch Fernández, el hermano de Fátima Bosch?

Bernardo Bosch Fernández es originario de Tabasco, México. Es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Gobernanza y Comunicación Política por la George Washington University.

Con 28 años, combina su trayectoria académica con su interés por la política local, visitando comunidades vulnerables de su estado natal y participando en actividades sociales y empresariales familiares, especialmente en el sector de ganadería Brahman.

Actualmente, Bernardo también escribe como columnista para SM Noticias, abordando temas de política, actualidad y retos sociales en México.

Luego de que su hermana Fátima se llevará la corona en el certamen de belleza más importante del mundo, mensajes de admiración, memes y comentarios de la comunidad LGBT+ destacaron su atractivo y su parecido con la Miss Universo.

Todo sobre el hermano de Fátima Bosch que impacta en redes. (Foto: AFP)

¿Por qué Bernardo, el hermano de Fátima Bosch, se lleva todas las miradas en redes tras Miss Universe?

La viralidad de las fotografías de Bernardo, el hermano mayor de Fátima Bosch se intensificó en plataformas asiáticas, donde internautas elogiaron la presencia del ingeniero en las instalaciones del certamen en Tailandia y por su carisma.

El vínculo cercano con su hermana Fátima Bosch quedó reflejado en publicaciones y videos donde se les ve juntos celebrando su participación y triunfo, y aunque los elogios hacía Fátima eran evidentes, muchos elogios estuvieron puestos en él por su atractivo físico.

El fenómeno creció cuando el missólogo filipino Pawee Ventura bromeó durante un video: “Me enamoro, me enamoro de tu hermano”, generando una ola de comentarios y “likes”.

Aunque Bernardo Bosch tiene pareja, su imagen fue comparada con la belleza de su hermana y recibió atención de seguidores internacionales, principalmente en Tailandia, donde se celebró el certamen internacional.

Por lo pronto, su hermana Fátima Bosch inició una apretada agenda en Tailandia, donde deberá cumplir con entrevistas, eventos oficiales y compromisos promocionales tras ganar Miss Universe 2025.