Fátima Bosch, quien logró imponerse como una de las grandes favoritas de la edición número 74 de Miss Universo, consiguió llevarse el título de la mujer más bella del planeta, esto luego de una impecable participación a lo largo de su estadía en territorio tailandés.

Artículos relacionados Talento internacional Filtran fotografías de Fátima Bosch, antes de sus supuestos procedimientos estéticos

¿Cómo reaccionó Fátima Bosch tras ser coronada como Miss Universo?

En la gala de coronación que se llevó a cabo en la noche del pasado jueves 20 de noviembre en el Impact Arena, Pak Kre, de Tailandia, la joven mexicana recibió la corona por parte de Victoria Kjær Theilvig, y entre lágrimas, celebró este triunfo universal que la llevó a convertirse en la cuarta mujer de este país en ostentar este título.

Artículos relacionados Talento internacional Reina de belleza falleció en trágico accidente de tránsito: cámara captó el momento

En medio de este merecido triunfo que hoy tiene a los mexicanos más orgullosos que nunca, Bosch compartió un emotivo post en su cuenta de Instagram, en donde expresó unas sentidas palabras de lo que para ella significa haber sido la elegida para llevar la banda de Miss Universo.

Artículos relacionados Blessd Mujer trans con la que relacionan a Blessd tras tiradera de Pirlo reaccionó a polémica

"Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey", escribió la nueva soberana.

¿Cómo fue la participación de Fátima Bosch en Miss Universo?

La participación de la Fátima en el certamen, estuvo marcada por varios momentos, pues a pocos días de haber iniciado la concentración de las aspirantes en la capital de Tailandia, la joven protagonizó un incidente con Nawat Itsaragrisil, uno de los miembros de la organización de Miss Universo en ese país, luego de que este le solicitara a seguridad que la sacaran del recinto en el que se llevaba a cabo la imposición oficial de las bandas.

Así reaccionó la familia de Fátima Bosch tras su coronación como Miss Universe 2025. (Foto: AFP)

Ante lo sucedido, Bosch no guardó silencio y alzó la voz para expresar su desacuerdo con este tipo de acciones y manifestar su rechazo.

Sin embargo, esto no fue impedimento para que la mexicana brillara con luz propia en cada una de las actividades previas a la coronación, pues en cada una su desempeño fue impecable, tanto así que logró conquistar al jurado y ser coronada como la más hermosa del universo.