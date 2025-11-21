Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Fátima Bosch dio sus primeras palabras tras ser coronada como Miss Universo, ¿qué dijo?

La mexicana Fátima Bosch, se mostró emocionada y conmovida de poder alcanzar este triunfo que le otorgó la cuarta corona a su país.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Fátima Bosch recibe la corona en la edición número 74 de Miss Universo.
Fátima Bosch expresó emotivas palabras tras ser coronada como Miss Universo. Foto | Lillian SUWANRUMPHA.

Fátima Bosch, quien logró imponerse como una de las grandes favoritas de la edición número 74 de Miss Universo, consiguió llevarse el título de la mujer más bella del planeta, esto luego de una impecable participación a lo largo de su estadía en territorio tailandés.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Fátima Bosch tras ser coronada como Miss Universo?

En la gala de coronación que se llevó a cabo en la noche del pasado jueves 20 de noviembre en el Impact Arena, Pak Kre, de Tailandia, la joven mexicana recibió la corona por parte de Victoria Kjær Theilvig, y entre lágrimas, celebró este triunfo universal que la llevó a convertirse en la cuarta mujer de este país en ostentar este título.

Artículos relacionados

En medio de este merecido triunfo que hoy tiene a los mexicanos más orgullosos que nunca, Bosch compartió un emotivo post en su cuenta de Instagram, en donde expresó unas sentidas palabras de lo que para ella significa haber sido la elegida para llevar la banda de Miss Universo.

Artículos relacionados

"Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey", escribió la nueva soberana.

¿Cómo fue la participación de Fátima Bosch en Miss Universo?

La participación de la Fátima en el certamen, estuvo marcada por varios momentos, pues a pocos días de haber iniciado la concentración de las aspirantes en la capital de Tailandia, la joven protagonizó un incidente con Nawat Itsaragrisil, uno de los miembros de la organización de Miss Universo en ese país, luego de que este le solicitara a seguridad que la sacaran del recinto en el que se llevaba a cabo la imposición oficial de las bandas.

El mensaje de la familia de Fátima Bosch tras ganar Miss Universe
Así reaccionó la familia de Fátima Bosch tras su coronación como Miss Universe 2025. (Foto: AFP)

Ante lo sucedido, Bosch no guardó silencio y alzó la voz para expresar su desacuerdo con este tipo de acciones y manifestar su rechazo.

Sin embargo, esto no fue impedimento para que la mexicana brillara con luz propia en cada una de las actividades previas a la coronación, pues en cada una su desempeño fue impecable, tanto así que logró conquistar al jurado y ser coronada como la más hermosa del universo.

El mensaje de la familia de Fátima Bosch tras ganar Miss Universe
Así reaccionó la familia de Fátima Bosch tras su coronación como Miss Universe 2025. (Foto: AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura preocupó a sus fans. La Segura

La Segura preocupó tras complicaciones médicas: “Ayuda, me siento demasiado inflamada”

La Segura preocupó a sus seguidores al revelar una inflamación en su pie izquierdo durante su recuperación médica.

Altafulla rompe el silencio y confirma que está soltero Altafulla

Altafulla rompió el silencio y confirmó si está en una relación: esto dijo

Con un video, Altafulla les reveló a sus seguidores si sigue disponible o estaría en una relación sentimental.

Paola Jara se sinceró tras haber dado a luz Paola Jara

Paola Jara sorprendió con confesión a pocos días de haber dado a luz: "Me disculpan"

La cantante Paola Jara compartió un emotivo mensaje en el que se sinceró con sus seguidores sobre momento que pasa de posparto.

Lo más superlike

La tierna foto con la que Jessi Uribe derritió a sus fans tras el nacimiento de su bebé Jessi Uribe

Jessi Uribe conmueve al presentar a su hija Emilia en un nuevo vídeo

El primer video de Jessi Uribe abrazando a su hija Emilia emocionó a miles de seguidores que celebraron junto al cantante este íntimo y tierno momento familiar.

Victoria Kjaer Theilvig, de Dinamarca, reacciona al ser coronada tras ganar la 73.ª edición de Miss Universo. Miss Universo

¿Cuáles son los países con más coronas en la historia de Miss Universo?

Fátima Bosch, Miss Universe 2025, reveló cuáles son las enfermedades que padece Miss Universo

Fátima Bosch, Miss Universe 2025, reveló cuáles son las enfermedades que padece: ¿de qué tratan?

Él es el novio de Fátima Bosch Talento internacional

¿Quién es el novio de Fátima Bosch, Miss Universo 2025? Esto se sabe

Miss Universo 2025 revela su Top 5 y deja fuera a Vanessa Pulgarín Miss Universo

Revelan el Top 5 de Miss Universo 2025 y Vanessa Pulgarín queda por fuera