Esto dijo Yeferson Cossio tras la tiradera de Pirlo contra Blessd

El influenciador Yeferson Cossio fue interrogado sobre el conflicto entre Pirlo y Blessd y así reaccionó.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yeferson Cossio, Pirlo y Blessd
Yeferson Cossio fue cuestionado sobre la tiradera de Pirlo y Blessd/Canal RCN/AFP: Rodrigo Varela

El influenciador Yeferson Cossio fue cuestionado sobre la tiradera que le hizo el cantante Pirlo al artista Blessd, la cual ha desatado una gran controversia en redes sociales.

¿Qué pasó entre Pirlo y Blessd?

Los artistas han presentado varias diferencias luego de que el caleño no quiso firmar y trabajar con el paisa, y de que este bajara de las plataformas streaming de música las canciones que realizaron juntos.

Yeferson Cossio sobre Pirlo y Blessd

Debido a la rivalidad que se comenzó a dar entre los dos, Pirlo decidió hacerle una tiradera a Blessd, en la que se despachó en su contra y le hizo mención a todos los pleitos que han tenido, además de sacar algunos temas personales a la luz.

Blessd le respondió y le lanzó otra tiradera en la que también lo criticó y hasta le mencionó el fallecimiento de su papá.

¿Qué dijo Yeferson Cossioo sobre la tiradera de Pirlo contra Blessd?

El creador de contenido realizó una transmisión en vivo en la que sus seguidores le pidieron que reaccionaran a la tiradera de Pirlo como lo han hecho varios streamers e influenciadores, a lo que él señaló que no ese no era su tipo de contenido.

Yeferson Cossio no quiso hablar de Pirlo y Blessd

"Yo no sirvo para reaccionar eso porque yo obviamente sé quién es Pirlo, es pana de Cintia, y obviamente sé quién es Blessd y Westcol está ahí metido, yo sé quién es toda esa gente, pero no sé la vida de nadie, los chismes, entonces para qué voy a reaccionar donde no voy a entender el 90% de las cosas", expresó.

Tras sus revelaciones, sus fanáticos se quedaron con las ilusión de que el paisa diera su opinión sobre el conflicto entre los cantantes.

Por ahora, Yeferson Cossio continúa en su proceso como streamer, donde ha presentado algunos inconvenientes con la plataforma, mientras que los artistas siguen con sus tiraderas y trabajando en sus respectivos proyectos.

Los internautas siguen reaccionando sobre el tema y dando sus opiniones sobre la polémica, que ha dividido a tantos seguidores, donde cada uno defiende a su favorito con sus propios análisis.

