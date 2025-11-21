Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Estos son los supuestos retoques estéticos de algunas participantes del top 5 de Miss Universo

Una especialista en medicina estética, dio a conocer el antes y el después de las participantes tras realizarse algunos procedimientos estéticos.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Top 5 de Miss Universo 2025.
Estos serían las intervenciones estéticas de algunas participantes del top 5 de Miss Universo. Foto | Lillian SUWANRUMPHA.

En la noche del pasado jueves 20 de noviembre, se llevó a cabo la gala de elección y coronación de la nueva Miss Universo, siendo la mexicana Fátima Bosch la merecedora del título universal.

¿En Miss Universo están permitidos los procedimientos estéticos en las candidatas?

A raíz de la elección de Fátima en el certamen de belleza más importante a nivel mundial, hay un tema que ha generado un intenso debate en redes respecto a si está permitido o no que las representantes de cada país se hayan sometido a procedimientos estéticos.

Ante el evidente interés que ha causado, recientemente una experta en medicina estética, compartió un interesante post en su cuenta de Instagram, en donde, a partir de su experiencia, reveló cuáles serían los supuestos procedimientos que se realizaron varias de las aspirante de la edición número 74 de Miss Universo.

¿Qué procedimientos estéticos se habrían realizado algunas participantes de Miss Universo?

En primer lugar, dio a conocer que Fátima Bosch, quien fue coronada, tendría una rinomodelación con ácido hialurónico que le permitió perfilar el puente y la punta, además un toque muy sutil en sus labios y pómulos para armonizar su perfil.

Fátima Bosch recibe la corona tras ser elegida Miss Universo.
Especialista reveló cuáles serían los procedimientos que realizaron las candidatas de Miss Universo. Foto | Lillian SUWANRUMPHA.

Luego aparece la colombiana Vanessa Pulgarín, quien se habría realizado una armonización facial suave con pómulos y mentón, y posiblemente toxina para estilizar el tercio inferior que abarca desde la base de la nariz hasta el mentón e incluye los labios, las mejillas inferiores y la mandíbula.

En cuanto a la chilena, Inna Moll, tendría procedimientos como el HydraFacial y láser ClearSilk, los cuales son perfectos para una piel ultra luminosa, pareja y con textura de porcelana.

Representantes de distintos países de la edición 74 de Miss Universo.
Estos son los procedimientos estéticos que se habrían realizado algunas aspirantes de Miss Universo. Foto | Lillian SUWANRUMPHA .

¿Cuáles son las supuestas intervenciones estéticas que se han realizado algunas participantes de Miss Universo?

Por su parte, la representante de Costa de Marfil, Olivia Yacé, se habría sometido a protocolos de hidratación profunda, peelings ligeros y tratamientos para unificar tono: ideales para ese glow cálido, terso e impecable.

Finalmente, Miss Tailandia, Veena Singh, quien fue la virreina universal, es probable que tenga una combinación de HIFU o láser suave para firmeza, además de una hidratación avanzada que deja la piel lisa, fresca y lista para cámara HD.

Frente a la polémica que han generado las c1rugías y procedimientos, vale la pena señala que, el reglamento oficial de la organización no establece que esté prohibido que las mujeres se hayan realizado intervenciones para mejorar su apariencia física.

