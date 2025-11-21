Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mariana Pajón compartió un video junto a su esposo imitándola con una pancita falsa

Mariana Pajón y Vincent Pelluard encantaron en redes al unirse a un tren viral en el que él imitó su rutina usando una “pancita” del tamaño de una sandía.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Mariana Pajón decidió unirse a un trend viral que ha conquistado a miles de usuarios en redes sociales y que generó comentarios de empatía hacia las mujeres gestantes.

Motivados por la curiosidad y el buen humor, Mariana Pajón y Vincent Pelluard no dudaron en grabar su versión, integrando su rutina deportiva y su vida diaria.

¿Qué compartió Mariana Pajón en sus redes sociales?

Junto a su esposo, el también ciclista Vincent Pelluard, protagonizó un divertido y emotivo reto que generó una ola de reacciones positivas y demostró la complicidad que existe entre ellos.

"Si, es retador, pesado, incómodo pero lleno de felicidad y mucho amor." Expresó.

 

El video muestra a la pareja recreando una dinámica en la que la mujer embarazada le entrega a su compañero una sandía del tamaño aproximado de la pancita, retándolo a pasar un día entero realizando sus tareas habituales con el peso extra que ella carga actualmente.

Para que experimente las sensaciones, incomodidades y ajustes que implica moverse con una barriguita de embarazo.

¿Cómo reaccionó Vincent Pelluard al reto de imitar la rutina de Mariana Pajón?

Vincent aceptó y demostró que estaba dispuesto a ponerse en los zapatos de su esposa, literalmente, el ciclista francés llevó la sandía durante toda la jornada, enfrentándose a actividades que, sin el peso extra, parecen simples como amarrarse los zapatos, agacharse, cambiarse de ropa, entrenar e incluso caminar.

Mariana sumó a su esposo a un trend viral con una pancita falsa. (Foto AFP: Gaston De Cardenas).

Su reacción, siempre respetuosa y cargada de humor, encantó a los usuarios, pues muchos destacaron la manera en que asumió el reto, entendiendo que para Mariana, y para tantas mujeres, cada día implica un esfuerzo adicional durante la gestación.

¿Qué impacto generó el video de Mariana Pajón entre sus seguidores?

El trend viral acumuló miles de reacciones, comentarios y compartidos, y los seguidores celebraron la empatía y la bonita forma en la que Vincent acompañó a Mariana en esta etapa.

Para muchos, el gesto se convirtió en un ejemplo de apoyo emocional y de cómo pequeñas acciones pueden fortalecer la relación durante el embarazo, reforzando la imagen de Mariana Pajón como una figura cercana, auténtica y llena de amor en esta nueva etapa familiar.

