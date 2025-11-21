Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Greeicy compartió un emotivo mensaje a Vanessa Pulgarín tras Miss Universo: “Ahora empieza lo mejor”

Greeicy Rendón envió mensaje a la reina colombiana Vanessa Pulgarín tras su participación en Miss Universo 2025.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Greeicy Rendón envía emotivo mensaje a Vanessa Pulgarín tras su participación en Miss Universo 2025
Vanessa Pulgarín recibe apoyo de Greeicy Rendón tras Miss Universo 2025. (Fotos: AFP y Canal RCN)

Tras la participación de Vanessa Pulgarín en Miss Universo 2025, varias figuras públicas han expresado mensajes de apoyo a la representante colombiana. Entre ellas, Greeicy Rendón.

La actriz, influencer y cantante caleña resaltó la entrega y esfuerzo de la reina colombiana durante el certamen internacional.

¿Qué dijo Greeicy Rendón a Vanessa Pulgarín tras Miss Universo 2025?

Greeicy Rendón, reconocida cantante y actriz colombiana, reaccionó a la publicación que Vanessa Pulgarín compartió en su cuenta de Instagram tras quedar en el Top 12 del certamen.

En su mensaje, la artista reconoció la dedicación y pasión de la reina colombiana en Tailandia:

“Dejaste huella, nos hiciste sentir orgullosos. Entregaste toda tu alma. Ahora empieza lo mejor”, escribió Greeicy Rendón, generando reacciones inmediatas entre los seguidores de Vanessa Pulgarín.

El mensaje de Greeicy no solo reconoció la disciplina y la preparación a lo largo de estos meses de preparación de Vanessa Pulgarín, tras su paso por Miss Universe Colombia, el reality, del Canal RCN, sino que además su entrega y profesionalismo al representar al país a nivel mundial.

Greeicy Rendón envía emotivo mensaje a Vanessa Pulgarín tras su participación en Miss Universo 2025
Vanessa Pulgarín recibe apoyo de Greeicy Rendón tras Miss Universo 2025. (Foto: AFP)

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Vanessa Pulgarín al mensaje de Greeicy Rendón?

El mensaje provocó cientos de comentarios positivos en la publicación de Vanessa, con seguidores que agradecieron la muestra de apoyo de una de las artistas más reconocidas de Colombia.

“Y si el otro año vas tú” o “palabras de otra reina”, fueron algunos de los comentarios de los internautas en redes.

Greeicy, quien continúa muy enfocada en su música, se alista para deleitar a su fanaticada con una nueva canción y se le ha visto compartiendo videos bailando junto a otros creadores de contenido reconocidos.

Por su parte, Vanessa Pulgarín se estaría alistando para regresar a Colombia tras su paso por Tailandia, donde se realizó el certamen de belleza y en el que dejó todo para alcanzar el Top 12.

Greeicy Rendón envía emotivo mensaje a Vanessa Pulgarín tras su participación en Miss Universo 2025
Vanessa Pulgarín recibe apoyo de Greeicy Rendón tras Miss Universo 2025. (Foto: Canal RCN)
