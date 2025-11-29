Cintia Cossio vivió un drama después del concierto de Dua Lipa en Bogotá: "Hice mal el cálculo"

Cintia Cossio fue una de las famosas que asistió al concierto de Dua Lipa en Bogotá este 28 de noviembre. La creadora de contenido disfrutó la interpretación de Antología y demostró que ama a la londinense desde sus inicios.

¿Cómo reaccionó Cintia Cossio a la interpretación de Antología de Shakira?

Antes de que comenzara el concierto, la influenciadora manifestó sus sospechas de que Dua Lipa interpretaría una canción de Shakira. Y efectivamente así fue.

El video de Dua Lipa cantando “Antología” en Bogotá se viralizó en minutos y llegó hasta Shakira. (Fotos de AFP)

Sobre ese instante, Cintia expresó que la “Dualinga” eligió bien por los colombianos. Luego aseguró que sigue a la cantante europea desde que lanzó Be the One, uno de sus primeros éxitos. Es decir, es fan desde siempre y por eso no podía perderse este concierto.

Como muchos internautas saben, Cintia Cossio tiene un bebé de pocas semanas de nacido, por lo que sus viajes son cortos y siempre corre para regresar al lado de sus pequeños.

¿Qué pasó con Cintia Cossio después del concierto de Dua Lipa?

Después del show de la londinense en El Campín, Cintia subió otra historia en la que contó que fue una odisea tomar el vuelo de regreso a casa.

De acuerdo con la propia creadora de contenido, se presentaron problemas con el transporte que la llevaría hasta el avión. Sin embargo, eso no fue todo: Cintia no empacó el extractor de leche, por lo que dijo: “se me van a explotar las chichis”.

En esa misma publicación, la influenciadora expresó lo mucho que extraña a su bebé, Lorenzo, cuando tiene este tipo de eventos y viajes fuera de Medellín.

En un tercer punto, Cossio hizo una revelación que sorprendió a todos: aseguró que no podía reflejar el drama que estaba viviendo con los gestos de su rostro, pues el bótox no le permitía mostrar expresiones.

Lo anterior generó dudas sobre si se trataba de una de sus conocidas bromas o si realmente recurre a esta toxina para relajar los músculos de su cara y suavizar algunas líneas de expresión.

Lo cierto es que Cintia es considerada una de las creadoras de contenido más bellas de Colombia y, en el concierto de Dua Lipa, una vez más impresionó con su outfit y apariencia.