Dayana Jaimes dejó mensaje que reavivó la polémica con Liliana Díaz

Dayana Jaimes reveló curiosa petición que le hizo a Dios y esto reavivó el escándalo que vivió con Liliana Díaz.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Dayana Jaimes reapareció con curioso mensaje
La frase de Dayana Jaimes que usuarios relacionan con su polémica con Liliana Díaz. (AFP)

E

El pasado mes de octubre, Dayana Jaimes protagonizó una nueva polémica junto a su excuñada, Liliana Díaz, quien la habría expuesto al revelar que la comunicadora social fue presuntamente amate de su exesposo.

La polémica fue tan mediática que no solo Dayana y Lili hablaron del tema, también Betsy Liliana, una de las exmujeres del difunto cantante, Diomedes Díaz.

Desde que surgió ese escándalo, Jaimes ha tenido los ojos encima para ver si se vuelve a pronunciar sobre el tema, pero al parecer, no directamente, ya que habría revelado una petición para que Dios la haga invisible ante las personas que quieren hacerle el mal.

¿Dayana Jaimes le habría lanzado pulla a Liliana Díaz?

En horas de la mañana de este sábado 13 de diciembre, la comunicadora social y viuda de Martín Elías Díaz, compartió a través de sus historias un tweet que escribió, en donde le hace una petición a Dios.

La mujer escribió: “Señor, hazme invisible ante tanta gente con malas intenciones”.

Con este mensaje, Dayana despertó rumores de que le estaría lanzando pulla a quien, al parecer, le ha robado su tranquilidad últimamente y con el escándalo de hace dos meses, internautas creerían que se trataría de una pulla hacia su excuñada.

Sin embargo, estos son solo supuestos, pues asocian el mensaje de Jaimes, con lo ocurrido recientemente.

La frase de Dayana Jaimes que usuarios relacionan con su polémica con Liliana Díaz.
Dayana Jaimes reapareció con curioso mensaje. (Foto: Freepik)

¿Cómo nació el escándalo entre Dayana Jaimes y Liliana Díaz?

La polémica ya había nacido el año pasado cuando habrían revelado que presuntamente, Dayana Jaimes fue amante del exesposo de Liliana Díaz, pero ante estos rumores, la vida de Martín salió a desmentir dichas especulaciones.

Meses más tarde, alrededor de mediados de octubre, Lily rompió el silencio y reveló audios de Dayana, quien le pedía que la soltara y no se metieran más con ella, debido a que el tema de que fue amante de su concuñado, seguía rondando en la costa.

En los audios compartidos por Díaz, se escucha a Jaimes diciéndole que ella, al menos es recordada por ser la viuda de Martín Elías, en cambio, Liliana será recordada por ser la mujer a la que el esposo la dejó.

En el problema, también se involucró Betsy Liliana, quien defendió a su hija y advirtió a Jaimes para que no se metiera más con su familia.

