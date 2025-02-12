Ryan Castro se molestó y regañó a un fan en medio del espectáculo de J Balvin en Medellín, esto pasó

La noche del 29 de noviembre de 2025, Medellín vibró con el regreso de J Balvin a su ciudad natal, en un show multitudinario en el Atanasio Girardot. Entre los invitados, Ryan Castro llamó la atención al molestarse y regañar a un fan.

Ryan Castro le da una lección a uno de sus seguidores. (Foto Ethan Miller/AFP)

¿Cuántos artistas fueron invitados por J Balvin en su concierto en Medellín?

El Estadio Atanasio Girardot reunió a más de 44.000 asistentes en un espectáculo que se extendió por cerca de siete horas de show y que contó con un montaje circular en 360 grados, luces y efectos visuales sin precedentes.

El evento, titulado Hecho en Medellín, Ciudad Primavera, se convirtió en una celebración de la cultura urbana con más de 25 artistas invitados.

Entre los más destacados están: Maluma, Daddy Yankee, Yandel, Lennox, Feid, Jowell y Randy y Ryan Castro, quien protagonizó un insólito momento al regañar a un asistente al concierto.

¿Por qué se molestó Ryan Castro con un asistente en el concierto de J Balvin en Medellín?

Durante el concierto, Ryan se molestó con un fan que estaba utilizando un vaper cerca del artista.

Sin embargo, fiel a su estilo, tras regañar al asistente y tirar el objeto lejos, Ryan Castro levantó una botella para brindar por la salud, lo que desató risas y aplausos entre el público.

La magnitud del evento estuvo marcada por la diversidad de artistas y la energía del público.

Balvin interpretó más de 30 canciones, incluyendo sus clásicos más sonados, que avivaron la euforia de los asistentes y reafirmaron la fuerza del movimiento urbano nacido en Medellín.

La capital antioqueña sigue siendo epicentro mundial del reguetón, y artistas como J Balvin y Ryan Castro consolidan ese legado con espectáculos que mezclan música, cultura y momentos inolvidables.

El concierto del 29 de noviembre de 2025 no solo fue un despliegue musical, también se convirtió en un símbolo de identidad para Medellín.

La ciudad reafirmó su lugar como cuna del reguetón, con un espectáculo que reunió a varias generaciones de artistas y mostró cómo el género ha evolucionado hasta convertirse en un movimiento global.

La producción del evento fue uno de sus grandes atractivos. El escenario circular en 360 grados permitió que cada asistente tuviera una experiencia cercana, mientras los efectos visuales y la iluminación crearon una atmósfera envolvente.

Cada detalle estuvo pensado para que el espectáculo trascendiera como una celebración de Medellín y su gente.

La espontaneidad de Ryan Castro, el regreso triunfal de J Balvin y la unión de tantos artistas en un mismo escenario dejaron claro que el reguetón sigue escribiendo su historia desde Medellín hacia el mundo.