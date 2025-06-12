Daniela Álvarez se sinceró con inesperada historia: "me persigue un fantasma"

La empresaria Daniela Álvarezreveló a sus millones de fanáticos el fantasma que la persigue desde hace cinco años cuando le amputaron una de sus piernas.

¿A Daniela Álvarez la persigue un fantasma?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró contando su historia.

"Tengo un fantasma que me sigue hace 5 años...Mi cerebro aún le habla, la siente, la busca, mientras tanto yo aprendí a tomarlo con calma. Es parte de mi historia y de quién soy hoy", escribió.

Aclaró que se trata del miembro fantasma sobre su pierna izquierda, pues su cerebro sigue enviándole información a su pie de moverse como si no la hubieran amputado.

"Es un fenómeno neurológico donde todavía siento la sensaciones naturales que siente mi otro pie", señaló.

Indicó que en muchas ocasiones ella se levanta después de dormir y se le olvida que no tiene su otra pierna, o no recuerda cuál es la pierna que le quitaron cuando está en reuniones sociales quieta y luego debe movilizarse.

Asimismo indicó que el cerebro guarda la información del dolor cómo le quitaron la pierna y en su caso ella siente corrientazos constantes.

Confesó que no sabe si dicho miembro fantasma va a desaparecer, pero es algo con lo que ha ya ha aprendido a vivir.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la revelación de Daniela Álvarez?

Tras su confesión, sus seguidores detallaron no tararon en elogiarla y reiterar el gran ejemplo que es para ellos y cuánto la admiran por todo el proceso que ha tenido que vivir y cómo lo afronta.

De igual manera, muchos recordaron la experiencia paranormal que ella reveló hace un buen tiempo, donde detalló que vio un extraterrestre, pero de cuya historia no ha querido ahondar por lo polémica que puede llegar a ser.

Por ahora, Daniela Álvarez continúa entreteniendo a sus fanáticos con su contenido en redes sociales con su proceso, tips de belleza, proyectos, mensajes motivacionales, entre otros, que tanto suelen acaparar la atención de sus admiradores.