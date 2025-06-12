Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Daniela Álvarez se sinceró con inesperada historia: "me persigue un fantasma"

La exreina Daniela Álvarez sorprendió a sus fanáticos en redes sociales con una particular historia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García

La empresaria Daniela Álvarezreveló a sus millones de fanáticos el fantasma que la persigue desde hace cinco años cuando le amputaron una de sus piernas.

Artículos relacionados

¿A Daniela Álvarez la persigue un fantasma?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró contando su historia.

Daniela Alvarez sorprende con historia

"Tengo un fantasma que me sigue hace 5 años...Mi cerebro aún le habla, la siente, la busca, mientras tanto yo aprendí a tomarlo con calma. Es parte de mi historia y de quién soy hoy", escribió.

Aclaró que se trata del miembro fantasma sobre su pierna izquierda, pues su cerebro sigue enviándole información a su pie de moverse como si no la hubieran amputado.

"Es un fenómeno neurológico donde todavía siento la sensaciones naturales que siente mi otro pie", señaló.

Indicó que en muchas ocasiones ella se levanta después de dormir y se le olvida que no tiene su otra pierna, o no recuerda cuál es la pierna que le quitaron cuando está en reuniones sociales quieta y luego debe movilizarse.

Asimismo indicó que el cerebro guarda la información del dolor cómo le quitaron la pierna y en su caso ella siente corrientazos constantes.

Confesó que no sabe si dicho miembro fantasma va a desaparecer, pero es algo con lo que ha ya ha aprendido a vivir.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la revelación de Daniela Álvarez?

Tras su confesión, sus seguidores detallaron no tararon en elogiarla y reiterar el gran ejemplo que es para ellos y cuánto la admiran por todo el proceso que ha tenido que vivir y cómo lo afronta.

Daniela Álvarez contó historia sobre su pierna

De igual manera, muchos recordaron la experiencia paranormal que ella reveló hace un buen tiempo, donde detalló que vio un extraterrestre, pero de cuya historia no ha querido ahondar por lo polémica que puede llegar a ser.

Artículos relacionados

Por ahora, Daniela Álvarez continúa entreteniendo a sus fanáticos con su contenido en redes sociales con su proceso, tips de belleza, proyectos, mensajes motivacionales, entre otros, que tanto suelen acaparar la atención de sus admiradores.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Asaf y Yina Calderón Yina Calderón

Asaf reaccionó a nuevos rumores tras su romance con Yina Calderón

Asaf se pronunció luego de ver diversos montajes que le hicieron con Yina Calderón tras haberse involucrado con ella.

Mariana Pajón celebra su primera semana como mamá. Mariana Pajón

Mariana Pajón comparte un emotivo momento en su nueva etapa como mamá: "Ya una semana contigo"

Mariana Pajón celebra su primera semana como mamá con una tierna publicación en redes que conmovió a sus seguidores.

Marcela Reyes y Exotic Marcela Reyes

Marcela Reyes y Exotic revelaron detalles de su polémica ruptura tras reencuentro

Marcela Reyes y Exotic hablaron luego de su polémica y viral ruptura que dio tanto de qué hablar.

Lo más superlike

Ángela Aguilar habla sobre cómo enfrenta críticas Ángela Aguilar

Ángela Aguilar habla sin filtros sobre las críticas y el futuro de su matrimonio con Christian Nodal

Ángela Aguilar habló de su relación con Christian Nodal, cómo enfrenta el hate en redes y lo que se sabe de su boda religiosa.

Feid reaviva rumores de ruptura con Karol G Feid

El mensaje de Feid que desató especulaciones sobre ruptura con Karol G: “¡Confirmado, terminaron!”

Las posibles consecuencias que enfrentaría Ninel Conde al repetir su intervención estética Talento internacional

Ninel Conde planea repetir intervención estética: estos serían los riesgos

Muere la madre biológica de Guillermo Celis. Talento nacional

Jugador del Junior se viste de luto por la pérdida de su madre tras un accidente de tránsito en Córdoba

Netflix compra Warner Bros (HBO Max) Netflix

Netflix anuncia la histórica compra de Warner Bros y HBO: ¿qué significa esto?