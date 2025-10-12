Tatán Mejía defendió a Luisa Fernanda W de las críticas a su doblaje en Zootopia 2
Luisa Fernanda W fue duramente criticada por su doblaje en Zootopia 2 y Tatán Mejía la defendió.
La reconocida influenciadora colombiana Luisa Fernanda W debutó como actriz de doblaje en la segunda entrega de la icónica película de Disney, Zootopia 2. Y aunque se mostró emocionada por este gran paso, recibió cientos de críticas. A la conversación se sumó Tatán Mejía, quien no dudó en defenderla y reconocer su buen trabajo.
¿Cuál fue el personaje que Luisa Fernanda W dobló en Zootopia 2?
Recordemos que una vez salieron a la luz los nuevos promocionales de Zootopia 2 en donde se reveló que Luisa Fernanda W doblaría a un importante personaje de la icónica película de Disney, cientos de internautas reaccionaron con opiniones divididas.
Algunos mencionaron que Luisa W no era merecedora de este tipo de trabajos debido a que no contaba con los estudios necesarios. Sin embargo, hubo quienes aplaudieron el hecho de que fuera tan multifacética.
Sin embargo, las críticas aumentaron cuando las cuentas oficiales de la productora compartieron imágenes inéditas del trabajo de Luisa Fernanda en la película, pues muchos opinaron que su voz en la película tenía muchos retoques, algo que no ocurriría con actores de voz profesionales.
¿Qué dijo Tatán Mejía sobre el doblaje de Luisa Fernanda W en Zootopia 2?
Con un video compartido por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Tatán Mejía compartió su opinión sobre el doblaje de la creadora de contenido Luisa Fernanda W quien logró participar como voz de la Capitana Hoggbottom.
Según comentó, el trabajo de Luisa W en esta entrega le había parecido espectacular por lo que reconoció que la influenciadora había hecho un gran trabajo. Así mismo, animó a sus cientos de seguidores que vieran la película en general.
“Acabo de ver Zootopia 2 y tengo varias cosas que decir: uno, buena película, me encantó. Dos, el trabajo de Luisa Fernanda W espectacular, bien hecho parcera, buen trabajo, me encantó. Se las recomiendo”, comentó Tatán Mejía.