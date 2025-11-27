Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Violeta Bergonzi arremetió contra quienes la critican por preparar tamales en MasterChef: "me muero de la risa"

Violeta Bergonzi, ganadora de MasterChef Celebrity, no dudó en responderle a sus "haters" y dejar clara su posición frente a las críticas.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Violeta Bergonzi en la final de MasterChef Celebrity 2025.
Violeta Bergonzi le respondió a quienes la critican por preparar tamales en MasterChef. Foto | Canal RCN.

Violeta Bergonzi,quien se convirtió en la nueva MasterChef Celebrity, recientemente acaparó la atención en redes sociales tras despacharse de manera contundente contra sus "haters", puntualmente aquellos que se han dedicado a cuestionarla por una preparación que fue su insignia a lo largo de su participación.

¿Qué respondió Violeta Bergonzi sobre las críticas que recibe en redes sociales?

En medio de una entrevista que la ganadora de la décima temporada de MasterChef concedió en La Mega, no dudó en referirse a las constantes críticas que recibió por los tamales de pipián que preparó en algunos retos, dejando claro que, contrario a lo que creen, ella presentó varias propuestas.

"De 125 retos, yo hice en cinco capítulo, cinco tipos de tamales diferentes... yo llegué con muchas recetas más, con mucho esfuerzo, pero la gente se pega de ahí y yo me muero de la risa", fueron las palabras de la exparticipante de la cocina más importante del mundo.

Así mismo, reiteró que, lo que muchos desconocen, es que el tamal es un plato que requiere de mucha técnica, por lo que aseguró que pueden seguir criticando todo lo que quieran.

¿Qué dijo Violeta Bergonzi frente a las críticas por su reciente triunfo en MasterChef Celebrity?

Por otro lado, la expresentadora de Buen día Colombia se refirió a un tema que también ha sido tema de conversación entre sus críticos, y es su personalidad.

"Yo soy sobreactuada, si, soy fastidiosa, si, soy bullosa también, cómo refuto eso, no lo puedo cambiar y no quiero", señaló sin titubeos.

Frente a la pregunta sobre qué tipo de personas le incomodan o le "chocan", Bergonzi aseguró aquellas que describió como "pasmadas", es decir, a quienes les falta carácter o, en sus palabras, "hay que estarlas empujando" para que tomen decisiones.

Violeta Bergonzi en la final de MasterChef Celebrity 2025.
La contundente respuesta de Violeta Bergonzi tras críticas en MasterChef. Foto | Canal RCN.

Tras imponerse como la absoluta ganadora de esta temporada con una propuesta gastronómica que cautivó a los chefs, la payanesa no solo obtuvo el título de MasterChef, pues también logró llevarse a casa un trofeo y la suma de 200 millones de pesos colombianos.

En el capítulo final, Violeta se enfrentó a grandes competidoras como lo fueron Carolina Sabino, Valentina Taguado y Alejandra Ávila, cocineras que demostraron un alto nivel competidoras de principio a fin.

Finalistas de MasterChef Celebrity 2025.
Violeta Bergonzi se despachó contra sus "haters". Foto | Canal RCN.
