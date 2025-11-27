Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Cuál fue la causa del fallecimiento del actor Conrado Osorio? Esto es lo que se sabe

En la tarde de este jueves 27 de noviembre, el hermano del actor Conrado Osorio confirmó su fallecimiento en redes sociales.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Cinta de luto - Camilla de un hospital.
Esta sería las causas del fallecimiento del actor Conrado Osorio. Foto | Freepik.

En la tarde de este jueves 27 de noviembre, se confirmó el lamentable fallecimiento de Conrado Osorio, un reconocido actor colombiano que será recordado por su amplia trayectoria en la televisión nacional y por llegar a los hogares a través de cada uno de los personajes que interpretó en vida.

Artículos relacionados

¿De qué falleció el actor Conrado Osorio? Esto es lo que se sabe

La noticia sobre la muerte del Conrado, fue confirmada en redes sociales por su hermano, Jhon Jairo Osorio, quien en su cuenta oficial de Instagram lo despidió con un desgarrador mensaje.

Artículos relacionados

"Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente.", fueron las palabras de Osorio.

En la descripción, Jhon Jairo no perdió la oportunidad para destacar la admirable carrera de su hermano y asegurar que se queda con todas sus enseñanzas, además, se refirió al actor para decirle que en algún momento continuarán con las conversaciones de hospital.

"¡Te quedé debiendo varios cuentos! Te amo, hermano.", concluyó el hombre en su conmovedora despedida.

¿Cuáles fueron las causas de la muerte del actor Conrado Osorio?

Y aunque la publicación del hermano del intérprete no dio a conocer las causas oficiales de su fallecimiento ni compartió un comunicado explicando las razones, la causa de su deceso estaría relacionada con su enfermedad, ya que el mismo actor compartió en sus cuentas personales que desde hace un tiempo venía batallando contra un cáncer de colón que le fue detectado.

"Han pasado meses, semanas, que no me he reportado y bueno, creo que es la ocasión para hacerlo. Les cuento que he andado luchando un poco acá con mi salud. Digo luchando porque han sido semanas difíciles, con complicaciones nuevas, digámoslo así", comentó Conrado en uno de los videos que publicó.

En apariciones que hizo posteriormente, el artista explicó que le diagnosticaron metástasis en el cuello, por lo que reveló que debía empezar un tratamiento de radioterapia para tratarlo. Además, agregó, que en su momento, tuvo que ir a urgencia porque tenía los pies hinchados

"Me quedé en urgencias y me quedé hospitalizado porque resulta que les había comentado lo que yo he vivido toda mi vida con un solo, valga la redundancia, he vivido toda la vida con un solo riñón, el riñón izquierdo", aseguró.

En su último post en Instagram, que fue exactamente el pasado 26 de octubre, el Conrado celebró un año más de vida y compartió con sus seguidores unas palabras de agradecimiento a quienes estuvieron a lo largo de su proceso de recuperación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity 2025. Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi reveló en qué invertirá los 200 millones que ganó en MasterChef Celebrity

Violeta Bergonzi expuso sus planes con el dinero que se ganó tras obtener el título de MasterChef Celebrity 2025.

Aida Victoria Merlano sorprendió con nuevo look Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano sorprendió con drástico cambio de look: así quedó

Aida Victoria Merlano decidió renovar su imagen por completo y confesó que se siente 'malvada' con su nuevo estilo.

Valentina Taguado y Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity. Valentina Taguado

Valentina Taguado se sinceró sobre lo que siente por Raúl Ocampo, esto dijo

Valentina Taguado abrió su corazón para contar en redes sociales cuál es su percepción sobre el reconocido actor colombiano.

Lo más superlike

Falleció periodista tras caer de acantilado Talento internacional

Reconocida periodista de 33 años murió tras caer de un acantilado: autoridades investigan

La periodista Leticia Lembi, murió tras caer desde un acantilado de 25 metros de altura al parecer mientras se sacaba una foto.

Camilo afirmó que la distancia le ha permitido valorar su familia desde otra perspectiva. Evaluna Montaner

Camilo y Evaluna revelan cómo manejan la distancia en su relación de pareja

Pepe Aguilar compartió un emotivo video para honrar a Flor Silvestre a cinco años de su partida. Pepe Aguilar

Pepe Aguilar recordó a su mamá con un emotivo post: "No hay día que no se extrañe"

Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi relató el momento que vivió su hija cuando ella ganó MasterChef: "Entró en shock"

Paola Jara sobre Emilia Paola Jara

Paola Jara reveló que guardó células madre para su hija Emilia, ¿qué son y para qué sirven?