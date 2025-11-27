¿Cuál fue la causa del fallecimiento del actor Conrado Osorio? Esto es lo que se sabe

En la tarde de este jueves 27 de noviembre, se confirmó el lamentable fallecimiento de Conrado Osorio, un reconocido actor colombiano que será recordado por su amplia trayectoria en la televisión nacional y por llegar a los hogares a través de cada uno de los personajes que interpretó en vida.

Artículos relacionados Valentina Taguado Valentina Taguado destapó verdad sobre su supuesta atracción por Claudia Bahamón, ¿qué dijo?

¿De qué falleció el actor Conrado Osorio? Esto es lo que se sabe

La noticia sobre la muerte del Conrado, fue confirmada en redes sociales por su hermano, Jhon Jairo Osorio, quien en su cuenta oficial de Instagram lo despidió con un desgarrador mensaje.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Hija de Giovanny Ayala aclaró si su hermano Miguel Ayala quedó o no en libertad: esto dijo

"Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente.", fueron las palabras de Osorio.

En la descripción, Jhon Jairo no perdió la oportunidad para destacar la admirable carrera de su hermano y asegurar que se queda con todas sus enseñanzas, además, se refirió al actor para decirle que en algún momento continuarán con las conversaciones de hospital.

"¡Te quedé debiendo varios cuentos! Te amo, hermano.", concluyó el hombre en su conmovedora despedida.

¿Cuáles fueron las causas de la muerte del actor Conrado Osorio?

Y aunque la publicación del hermano del intérprete no dio a conocer las causas oficiales de su fallecimiento ni compartió un comunicado explicando las razones, la causa de su deceso estaría relacionada con su enfermedad, ya que el mismo actor compartió en sus cuentas personales que desde hace un tiempo venía batallando contra un cáncer de colón que le fue detectado.

"Han pasado meses, semanas, que no me he reportado y bueno, creo que es la ocasión para hacerlo. Les cuento que he andado luchando un poco acá con mi salud. Digo luchando porque han sido semanas difíciles, con complicaciones nuevas, digámoslo así", comentó Conrado en uno de los videos que publicó.

En apariciones que hizo posteriormente, el artista explicó que le diagnosticaron metástasis en el cuello, por lo que reveló que debía empezar un tratamiento de radioterapia para tratarlo. Además, agregó, que en su momento, tuvo que ir a urgencia porque tenía los pies hinchados

"Me quedé en urgencias y me quedé hospitalizado porque resulta que les había comentado lo que yo he vivido toda mi vida con un solo, valga la redundancia, he vivido toda la vida con un solo riñón, el riñón izquierdo", aseguró.

En su último post en Instagram, que fue exactamente el pasado 26 de octubre, el Conrado celebró un año más de vida y compartió con sus seguidores unas palabras de agradecimiento a quienes estuvieron a lo largo de su proceso de recuperación.