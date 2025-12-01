Se accidentó bus de la agrupación de Samuel Morales, hijo de Kaleth, así quedó el carro

El bus que transportaba a los integrantes de la agrupación vallenata de Samuel Morales y Juank Ricardo sufrió un accidente de tránsito en vías del Cesar, a la altura del municipio de San Alberto.

Aunque el vehículo terminó con graves daños en su estructura, los pasajeros resultaron ilesos y pudieron continuar su recorrido en otro transporte.

¿Cómo ocurrió el accidente del bus de la agrupación de Samuel Morales?

Según versiones preliminares y diferentes medios de comunicación regionales, un tractocamión habría cerrado el paso al bus, obligando al conductor a realizar una maniobra para evitar una colisión directa. El movimiento provocó que el vehículo se saliera de la carretera y chocara con la zona verde.

El impacto dejó la cabina frontal destruida y varios daños visibles en la carrocería. A pesar de lo ocurrido, todos los ocupantes salieron ilesos y recibieron asistencia en el lugar del accidente. Posteriormente continuaron su viaje hacia Barranquilla, donde tienen programadas presentaciones.

¿Dónde se encontraban Samuel Morales y Juank Ricardo?

En el momento del percance, según el medio especializado blogvallenato, Samuel Morales y Juank Ricardo, junto con su mánager, no se encontraban dentro del bus. Los artistas estaban en Bogotá atendiendo compromisos previos. Quienes viajaban eran músicos de la agrupación y parte del equipo de trabajo.

La noticia generó preocupación entre seguidores del género vallenato, pero rápidamente se confirmó que no hubo lesionados y que todo quedó en un gran susto.

¿Qué dicen las autoridades sobre el accidente del bus de Samuel Morales?

Hasta ahora no hay un informe oficial definitivo sobre las causas del accidente. La primera hipótesis apunta a una maniobra imprudente del conductor del tractocamión que provocó el accidente. La Policía de Tránsito del Cesar adelanta las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

El bus permanece fuera de servicio por los daños sufridos, mientras la agrupación continúa su itinerario con otro vehículo. El hecho se suma a la lista de accidentes en carreteras del Cesar, una zona transitada por vehículos pesados y de alto riesgo para artistas que recorren el país en giras musicales.