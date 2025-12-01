Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Samuel Morales se pronunció tras accidente del bus de su agrupación: “Dios nos cuidó”

El artista vallenato confirmó que los integrantes del bus de su agrupación salieron ilesos y agradeció a Dios por su protección.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Samuel Morales se pronunció tras accidente del bus de su agrupación
El artista vallenato confirmó que los integrantes del bus de su agrupación salieron ilesos. Foto de Freepik

En carreteras del Cesar, el bus que transportaba a la agrupación de Samuel Morales y Juank Ricardo sufrió un accidente cuando, según medios locales, un tractocamión les cerró el paso a la altura del municipio de San Alberto.

A pesar de los daños materiales, todos los ocupantes resultaron ilesos y continuaron su recorrido en otro vehículo.

¿Cómo ocurrió el accidente del bus de la agrupación de Samuel Morales y Juank Ricardo?

De acuerdo con algunos reportes que presenciaron el hecho, el conductor del bus realizó una maniobra para evitar una colisión frontal con un tractocamión que invadió su carril.


Esa acción terminó sacando el vehículo de la vía y llevándolo contra una zona de árboles y maleza. La cabina quedó afectada, pero la pericia al volante evitó que el hecho pasara a mayores.

Los músicos y el equipo de trabajo que acompañaban a Samuel Morales y a Juank Ricardo fueron evacuados del lugar y trasladados en otro medio de transporte. Aunque el susto fue evidente, la integridad de todos se mantuvo intacta, lo que dio un respiro tanto al grupo como a sus seguidores.

¿Qué dijo Samuel Morales tras el accidente del bus de su agrupación?

Horas después del suceso, Samuel Morales, quien no se encontraba en el momento del choque, compartió un mensaje en sus redes sociales confirmando que todos se encontraban fuera de peligro.

En sus palabras, destacó que “Dios estuvo con mis muchachos” y agradeció la protección recibida en un momento que pudo cambiar el rumbo de su carrera y de su equipo.


El cantante vallenato, hijo del recordado Kaleth Morales, expresó también la tranquilidad de saber que ningún integrante resultó herido. Su declaración buscó llevar calma a los seguidores que, tras conocerse la noticia, mostraron preocupación por el estado de los músicos.

Morales aprovechó su mensaje para reflexionar sobre lo difícil que resulta la vida en la carretera. Señaló que detrás de cada concierto y cada viaje existen riesgos que pocas veces se hacen visibles para el público, pero que forman parte del oficio de quienes llevan la música a diferentes rincones del país.

La noticia generó una ola de mensajes de apoyo hacia Samuel Morales y su equipo, quienes se mostraron agradecidos por la solidaridad recibida.

