Dayana Jaimes causó controversia al hablar del amor, le recordaron a Martín Elías

El nombre de Dayana Jaimes volvió a ser tendencia en redes sociales. Esta vez, la polémica surgió a raíz de una publicación en la que habló sobre el amor.

Lo que parecía una reflexión personal en Instagram terminó generando comentarios, críticas y recuerdos de su relación con el fallecido cantante Martín Elías, quien murió en un accidente de tránsito en 2017.

¿Por qué Dayana Jaimes causó controversia al hablar del amor?

La comunicadora compartió en sus historias de Instagram un mensaje en el que se refirió al “amor antiguo”. De inmediato, varios usuarios interpretaron sus palabras como una indirecta relacionada con su vida sentimental.

El debate no tardó en trasladarse a plataformas digitales, donde algunos cuestionaron la coherencia entre sus publicaciones, cargadas de mensajes sobre fe y familia, y las polémicas que han rodeado su nombre en los últimos días.

Para otros, el comentario fue visto como una opinión sin mayor trascendencia, pero el eco mediático de su figura hizo que la publicación tomara una mayor dimensión.

¿Qué ha pasado en los últimos días con Dayana Jaimes?

Los mensajes de los usuarios no tardaron en vincular la reflexión con su vida pasada. Recordaron que Jaimes fue pareja y madre de la hija menor de Martín Elías y que, tras la muerte del artista vallenato, su nombre quedó ligado para siempre a la memoria del cantante.

Aunque esta vez no respondió de manera directa a los comentarios, en ocasiones anteriores Dayana Jaimes ha manifestado que no se detiene en lo que digan sus detractores.

Ha insistido en que su prioridad es su felicidad y la de su hija, y que continuará tomando decisiones sin dejarse influenciar por las críticas en redes sociales.

De esta manera, la controversia confirma una vez más que cada publicación de la comunicadora genera múltiples reacciones.

Lo que para ella puede ser un mensaje sencillo se convierte en tema de discusión pública, donde seguidores y críticos interpretan sus palabras desde distintos ángulos, sobre todo, desde su más reciente discusión digital con su excuñada, Lily Díaz, hija de Diomadez Díaz y Betsy Liliana.