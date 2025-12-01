Aida Victoria Merlano reaccionó a declaraciones de su ex, Juan David Tejada, sobre su ruptura

Aida Victoria Merlano rompió el silencio en las últimas horas sobre su separación con Juan David Tejada luego de unas declaraciones de su expareja se viralizaran.

¿Cómo habría reaccionado Aida Victoria Merlano a las declaraciones de Juan David Tejada?

Aida Victoria Merlano se pronunció a través de sus redes sociales sobre todo lo que se ha hablado de su separación con Juan David Tejada.

La influenciadora aseguró que mucho se ha comentado y hasta se han sacado supuestas declaraciones suyas de tiempo atrás asociándolo al tema de Tejada.

La gente está tan acostumbrada a que yo hable que ya no hayan que clip viejo sacar.

Aida Victoria fue directa al asegurar que ella había dejado atrás hacer polémica con sus relaciones y rupturas, por lo que aseguraba que si alguien había hablado del tema por hacer controversia ella no tenía la culpa.

¿Usted me ha visto hacer de de mi ruptura un circo mediático? Porque si hay carpa armada por aquí no es.

Aida Victoria Merlano se pronunció sobre su separación con Juan David Tejada. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre su ruptura con Juan David Tejada?

Aida Victoria aseguró que había visto que muchas personas aseguraban que ella se había pronunciado ya al respecto sobre su ruptura con Tejada y esto no había sido así.

Así que la gente que espera que yo hable o diga algo no va a pasar y a la gente que la gente que cree que yo he hablado o he dicho algo está cayendo en clips viejos y descontextualizados

La influenciadora aseguró estar preocupada por ver tanta gente inventándose hipótesis y teorías sobre su ruptura con Juan David Tejada.

Me tienen francamente preocupada que veo tanta gente desocupada que no le queda ocupación que comentar pendejadas.

Aida enfatizó en el comentario que veía que aseguraban que cualquier hombre que pasaba por su vida perdía, ante esto, la influenciadora dejó claro de manera irónica que a sus exparejas contrario a lo que decían los internautas les iba mejor cuando terminaban.

Háblame con hechos, qué hombre han visto ustedes a mi lado que pierda, antes se ponen más bonitos y ganan más plata. La realidad aquí es que le que se la queda gana, por eso me volví especialista mandándolos al carajo.

¿Aida Victoria Merlano le mandó indirecta a Juan David Tejada?

Aida Victoria Merlano en su pronunciamiento aseguró que desde varias relaciones atrás había tomado la decisión de no dejar pasar a nadie por encima suyo y por eso su decisión era acabar de raíz lo que no la hiciera sentir bien.

La influenciadora dejó claro que para ella su prioridad en el momento es su tranquilidad y la de su bebé, Emi.