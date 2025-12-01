Mejor amigo de Karol G abrió debate al decir que el “acento paisa es el mejor del mundo”

El creador de contenido Daiky Gamboa, mejor amigo de la cantante Karol G, motivó la conversación digital tras publicar un video en su cuenta de Instagram.

En él, defendió con firmeza que el acento paisa es el mejor del mundo. Sus palabras se volvieron tendencia, no solo por lo que dijo, sino también por el impacto que tiene como figura cercana a una de las artistas más influyentes de la música urbana.

Artículos relacionados Talento nacional Excandidata a Miss Universe Colombia se casó con reconocido humorista

¿Qué dijo Daiky Gamboa, mejor amigo de Karol G, sobre el acento paisa?

En su mensaje, Gamboa expresó que, aunque algunos podrían considerarlo arrogante, hablaba con seguridad: “el acento paisa, el acento de Medellín, es el que está de moda en el mundo”.

Artículos relacionados Talento nacional Excandidata a Miss Universe Colombia se casó con reconocido humorista

El influenciador también mencionó que disfruta cada vez que habla con su acento, ya que ha notado que la gente lo aprecia en diferentes lugares. Para él, esa manera de expresarse se ha convertido en un sello personal y en una muestra del reconocimiento cultural que ha alcanzado Antioquia a nivel internacional.

El comentario de Gamboa no pasó inadvertido. Su cercanía con Karol G y su visibilidad mediática hicieron que la frase rápidamente se replicara en portales y redes sociales, generando debates sobre identidades regionales y la influencia del lenguaje.

¿Qué otros acentos destacó Daiky Gamboa además del acento paisa?

Aunque su defensa se centró en el acento paisa, Daiky Gamboa aclaró que también aprecia otros modos de hablar. Entre ellos destacó el argentino, el español y el caleño. Sin embargo, aseguró que ninguno de esos supera, a su juicio, el que caracteriza a Medellín.

Artículos relacionados Karina García Karina García habría respondido a comentario de Melissa Gate sobre Valentino, “con los niños no”

Con esa declaración, el creador de contenido reafirmó el valor simbólico que otorga a su ciudad. Recordó que hace algunos años nadie quería ir a Medellín, pero que hoy en día es un destino deseado, donde muchos visitantes prefieren quedarse.

Artículos relacionados Karina García Karina García habría respondido a comentario de Melissa Gate sobre Valentino, “con los niños no”

Ese cambio, señaló, también se refleja en la manera en que la gente percibe el habla paisa. Su video cerró con una frase que subrayó su convicción: “no tengo dudas, pero sí pruebas”.

Con ello, dejó claro que su opinión se basa en experiencias personales durante viajes y encuentros alrededor del mundo, donde asegura que su acento siempre ha despertado admiración y emoción.