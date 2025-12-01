Captaron a Karina García disfrutando de un paseo por Monserrate junto a su gran amor

La modelo Karina García se encuentra por estos días en la capital colombiana preparándose para su enfrentamiento de boxeo contra la influenciadora mexicana Karely Ruiz.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia se ha mostrado enfocada en sus entrenamientos para este combate.

Sin embargo, la modelo aprovechó el puente festivo para ir a conocer uno de los lugares más emblemáticos y tradicionales en Bogotá, el cerro de Monserrate.

Karina García madrugó este 12 de octubre a conocer la Basílica del Señor caído de Monserrate y a su vez hacer deporte al subir y bajar esta famosa montaña.

La antioqueña no hizo sola este recorrido, ya que en sus historias de Instagram se dejó junto al gran amor de su vida, su hijo Valentino.

Karina García conoció Monserrate y así le fue. (Foto Canal RCN)

¿Qué sorpresa se llevó Karina García en su visita a Monserrate?

En redes sociales comenzaron a circular imágenes de Karina García durante su paseo por el cerro de Monserrate.

La influencer aprovechó su visita para disfrutar del paisaje y compartir algunos momentos con sus seguidores.

Karina se mostró cercana con las personas que la reconocieron en el lugar y accedió a tomarse varias fotos. Su presencia generó múltiples comentarios entre los internautas, quienes destacaron su sencillez y lo natural que lucía.

La sorpresa que se llevó la exparticipante de La casa de los famosos Colombia fue ver la gran multitud de personas que la reconocieron y hasta hicieron fila para saludarla y tomarse una foto con ella.

¿Cuándo es el enfrentamiento de Karina García y Karely Ruiz?

Karina García está a menos de una semana de subirse al ring de boxeo para enfrentarse a la mexicana Karely Ruiz en el evento de WestCol "Stream Figthers".

El enfrentamiento se llevará a cabo en el Coliseo Medplus en la capital colombiana el próximo 18 de octubre.

Según han revelado los organizadores este enfrentamiento estará dividido en tres rounds para conocer a la ganadora. Asimismo, en esta jornada combatirán Yina Calderón y Andrea Valdiri.