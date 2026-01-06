Reconocida cantante anunció su retiro de la música: “Esto no le va a gustar a mucha gente”

Una reconocida figura de la música regional mexicana sorprendió a sus seguidores tras anunciar que se retirará temporalmente de la música. La decisión fue revelada durante una conferencia de prensa.

El anuncio generó diversas reacciones entre el público, especialmente porque ocurre en un momento activo de su carrera y luego de una presentación multitudinaria en uno de los escenarios más importantes del mundo.

¿Quién es la cantante mexicana que anunció su retiro temporal?

La artista que confirmó su retiro momentáneo de la música es Ana Bárbara, una de las figuras más representativas del género regional mexicano. Con más de tres décadas de trayectoria, la cantante ha construido una carrera sólida que la posiciona como referente femenino del movimiento grupero, tanto en México como en el público latino de Estados Unidos.

Según explicó, se trata de una decisión personal que responde a la necesidad de enfocarse en su bienestar emocional y en su rol como madre.

“Esto no le va a gustar a mucha gente, pero me voy a tomar un pequeño break porque lo necesitan mi alma y mi corazón”, expresó la artista, dejando claro que su prioridad en este momento es su familia.

Asimismo, aseguró que, aunque ha intentado estar presente al cien por ciento tanto en lo profesional como en lo personal, siente que es momento de recuperar el tiempo que considera perdido.

Ana Bárbara anunció un retiro temporal para enfocarse en sus hijos. (Foto Romain Maurice / AFP)

¿Quién es Ana Bárbara, la cantante mexicana que se tomará un retiro temporal de la música?

Ana Bárbara, cuyo nombre real es Altagracia Ugalde Motta, nació el 10 de enero de 1971 en Río Verde, San Luis Potosí. A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, se ha consolidado como una de las principales exponentes de la música regional mexicana, ganándose el reconocimiento del público y de la industria.

Es conocida como la “Reina Grupera”, apodo que refleja su impacto en el género, especialmente durante el auge del movimiento grupero a finales del siglo XX. A lo largo de su carrera ha logrado posicionar más de 40 canciones en los listados de popularidad de Billboard en Estados Unidos.

Ana Bárbara inició su camino en el mundo del espectáculo como modelo, representando a su estado natal en el certamen Señorita México en 1989. Posteriormente fue nombrada Rostro del Heraldo y Embajadora de la Canción Ranchera, título que la llevó a cantar frente al papa Juan Pablo II en el Vaticano.

Su debut discográfico se dio en 1994 y, a partir de entonces, su carrera tomó fuerza con una serie de álbumes producidos por figuras clave de la música mexicana. Canciones como Nada, La trampa, Me asusta pero me gusta, Ya no te creo nada y Bandido marcaron su consolidación artística.

Entre sus reconocimientos destacan un Grammy Latino en 2005, una nominación al Grammy en 2006 y una estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas, develada en 2016.

Esta no es la primera vez que Ana Bárbara decide alejarse temporalmente de los escenarios. Entre 2006 y 2009, la cantante hizo una pausa en su carrera para dedicarse a la crianza de sus hijos, etapa que marcó un antes y un después en su vida personal.